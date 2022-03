Cristopher Toselli advierte que no se pierde los partidos de la UC y confía en que la Roja irá al Mundial de Qatar 2022

Uno de los jugadores más recordados y queridos por la hinchada de la Universidad Católica, es Cristopher Toselli. El guardameta dio el salto al fútbol argentino para vestir la camiseta de Central Córdoba y vivir su segunda experiencia en el extranjero, tras su paso por Atlas de México.

El ex arquero de la Selección Chilena en su paso por la UC tuvo altos y bajos y fue en las últimas temporadas que pudo sacarse la espina de lograr títulos con el elenco precordillerano, pero todos desde el banco de suplentes.

Toselli fue invitado a Todos Somos Técnicos de TNT Sports donde confesó que estaba suscrito a la aplicación de Estadio TNT para no perderse los partidos del cuadro de la Franja Cruzada.

"Cuando tenía 23, 24, lo único que quería era irme al extranjero, iba a la Selección veía a mis compañeros en una liga mucho más competitiva y yo decía 'por qué yo no, qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar', porque yo soy así, siempre trato de buscar el por qué a las cosas, de seguir mejorando y no quedarme con lo que he logrado", comenzó diciendo Toselli.

"Me parece que las dos derrotas son hasta un poco normales después de tantos triunfos y si bien dos seguidas es raro para un club que viene con mucho éxito, me parece que no es tan preocupante y que lo van a dar vuelta rápidamente por la calidad de plantel que tienen, viene la Copa Libertadores y son muy ambiciosos y es hasta normal que vengan estos bajones, que espero que lo puedan revertir", agregó el jugador que todavía tiene contrato con la UC.

Finalmente, el actual portero del cuadro argentino tuvo palabras para su ex compañeros de la Selección Chilena."Con estos jugadores personalmente siempre voy a creer, hasta el final, porque lo han demostrado. Sabemos que la tarea es muy difícil, que hay que sacar un resultado importante en Brasil y ganar en Chile a Uruguay, pero no es nada nuevo. Nos han demostrado partido tras partido y año tras año que se reinventan en el éxito, que siempre van por más, que cuando vienen a jugar por Chile dejan literalmente la vida. Yo confío en que se puede lograr una clasificación a un nuevo mundial", sentenció.