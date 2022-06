Cristopher Toselli está teniendo un gran presente en Central Córdoba de Argentina. El arquero nacional viene de ser una de las figuras y hacer historia junto a su equipo al derrotar a Boca Juniors después 55 años, algo que hizo que la prensa argentina pusiera sus ojos en él.

Y es que el nacido futbolísticamente en la Universidad Católica partido a partido destaca como uno de los jugadores más importantes de su equipo, lo que ha despertado el apetito de Toselli por una posible nominación a la Selección Chilena, más ahora habiendo un proceso nuevo con Eduardo Berizzo.

"Obviamente que el objetivo de todo futbolista es estar en la selección y si uno hace las cosas bien, puede tener oportunidades", aseguró el guardameta en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa.

"Pero no lo pienso, porque estoy disfrutando este momento y si llega bien, si no, bien también. Me preocupa mi rendimiento en el club, y si eso conlleva a una nominación, yo feliz, pero yo seguiré haciendo mi trabajo de la mejor manera para sentirme lo más capaz posible", agregó.

Toselli en su paso por la Roja | Foto: Agencia Uno

Pero este no fue el único tema que abordó el ex Palestino, sino también tuvo palabras para un posible regreso a la UC y este fue claro y afirmó que "tengo contrato hasta fin de año, lo considero mi casa y agradezco todo lo que me dio porque me formó como futbolista y como personas".

"No sé si me faltó cumplir algo, pasé un momento complicado donde pese a luchar títulos, no ganábamos nada y estuve también cuando ganamos todo. Siento que di lo mejor y no cerraría mi etapa en el club", concluyó.