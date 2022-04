El difícil andar de Universidad de Chile en los últimos años ha sido más que evidente, en donde el conjunto azul ha tenido que batallar con la parte baja de la tabla de posiciones e, incluso, en el último torneo estuvo a cinco minutos de bajar por segunda vez en su rica historia a la segunda categoría del fútbol chileno.

Este viernes se desarrolló la junta anual de accionistas de Azul Azul y no aquietaron precisamente las aguas, en donde se designó a la ex ministra Cecilia Pérez como vicepresidenta de la concesionaria azul. ¿En la cancha? Santiago Escobar ya había sido respaldado y confirmado por Michael Clark diciendo que es el entrenador y el directorio le iba a dar todas las armas para salir del mal momento.

En conversación con el diario El Mercurio, Daniel Schapira, segundo mayor accionista de Azul Azul y quien tiene a dos personas en su representación en el directorio, habló del pasar futbolístico de la U y de la conformación del plantel, la cual fustigó.

“El equipo es un desastre, está mal conformado. Me dio risa, porque en esta junta de accionistas frente a ciertas preguntas se le echó, como siempre, la culpa al empedrado, diciendo que este equipo es mejor que el del año pasado y que los actuales controladores recibieron al club en condiciones lastimosas”, comenzó diciendo en su análisis.

Schapira apuntó al desconocimiento de Clark y compañía al momento de desembarcar en la U: “Pero si lo que pagaron fue precisamente lo que corresponde por un club que no estaba bien, si el club hubiera estado en una situación boyante, habrían tenido que pagar mucho más. Ellos sabían perfectamente lo que estaban comprando, pero como son astutos, siempre habrá alguien a quien culpar”.

¿Es mejor esta U que la del 2021? Schapira responde: “No, para nada. Es mucho menos que el del año pasado, asumiendo que ese tampoco era un gran equipo, pero el que se armó ahora es mucho más malo. No verlo o no reconocerlo denota una incapacidad para darse cuenta de lo que está pasando. Falta al menos un jugador de jerarquía por línea, especialmente en la zaga y en el medio”.

El accionista incluso graficó las necesidades y errores de la U con un particular partido: “No hay nadie que pueda salir jugando con la pelota desde atrás para elaborar jugadas, el retrato más fiel, a mi juicio, es lo que pasó ante Curicó; se logró el 1-0 cuando quedaba poco y en los minutos finales el equipo no fue capaz de tener la pelota, se desesperó y no sabía qué hacer”, cerró.

Por lo pronto, Universidad de Chile no vio acción frente a Audax Italiano este fin de semana ya que el cuadro itálico no encontró estadio que quisiera recibir el compromiso y recién volverá a las canchas el 8 de mayo ante Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura.