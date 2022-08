El ex futbolista y hoy comentarista, Dante Poli dejó sus impresiones de lo que fue el Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo

Dante Poli no dudó de la victoria de Colo Colo y hace pebre a la Universidad de Chile: "Es un club que viene destruyéndose de todo punto de vista"

Colo Colo logró quedarse con la edición 192 del Superclásico del Fútbol Chileno, en donde los Albos se impusieron por 3-1 ante la Universidad de Chile por la vigésima fecha del torneo nacional en el Estadio Fiscal de Talca.

Desglosando lo que dejó este partido, el hoy comentarista Dante Poli, expresó en Radio Futuro sus sensaciones tras el triunfo Albo, en donde partió dándole duro a la defensa de la U, la cual se vio bastante nerviosa durante el encuentro.

“La defensa de Universidad de Chile que efectivamente es… desde escarbar todos los movimientos, lo nervioso que estaban. Hubo un par de cabezazos que no son de jugadores profesionales (haciendo alusión al cabezazo de Bastián Tapia en la previa al 2-1) y eso tiene que ver no porque sea un muy mal jugador, sino que tiene que ver por el momento y no sé si tiene la jerarquía para llegar a la U, pero ese es otro tema”, partió señalando Poli.

A pesar de que el primer tiempo del partido se mostró parejo por parte de ambas escuadras, el ex jugador fue claro en señalar que siempre supo de que Colo Colo más temprano que tarde iba a sacar diferencias ante la Universidad de Chile.

Colo Colo se impuso ante la U | Foto: Agencia Uno

“Siempre a mí me quedó la sensación y no lo digo con el diario del día lunes, de que Colo Colo no iba a perder este partido, ósea que en algún momento lo iba a resolver. A mi más allá de que en algún momento fuese más equilibrado, en líneas generales para mí Colo Colo fue e iba a ser superior, iba a ganar el partido y lo termino ganando con más diferencia”, explicó en Futuro.

Finalmente, Poli apunta a que todo lo que se relató en la previa a este partido con las grandes diferencias que existen hoy en día entre Azules y Albos, se cumplió a cabalidad y que era algo utópico que la U pudiera contrarrestar el gran momento que viven los dirigidos por Gustavo Quinteros.

“Daba cierta lógica a todo lo que analizamos antes de, mira los problemas que tiene la U, las complicaciones que posee, un club que viene destruyéndose de todo punto de vista y enfrentar a Colo Colo en estas instancias era casi imposible, yo lo dije, la U tenía que hacer un plan estratégico para perder por poco”, cerró.