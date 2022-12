Diego Buonanotte cierra puertas en su posible retorno al fútbol chileno: "No podría jugar en la U o Colo Colo"

Uno de los jugadores y extranjeros más importantes que ha pasado por la Universidad Católica en los últimos años ha sido el volante argentino Diego Buonanotte, quien dejó la entidad de los ‘Cruzados’ a mitad de temporada para tomar rumbo al fútbol de Perú y defender la camiseta de Sporting de Cristal, club que ya le informó al jugador de que no está contemplado para el 2023.

Ante esta situación, el ex mediocampista dialogó con DirecTV Sports sobre lo que serán sus desafíos para el 2023, en la que se encuentra en búsqueda de un nuevo club y señala que ve como un buen destino retornar al fútbol chileno, en donde le cierra las puertas de manera rotunda a dos equipos.

"Por mis valores, no podría jugar en la U o Colo Colo, me siento muy identificado con Universidad Católica. De todas formas, para mí es un ciclo cerrado la UC. Chile está en mis alternativas de destino de no seguir acá", partió señalando Buonanotte.

Profundizando en lo anterior, el argentino declara que siente un amor importante por la Universidad Católica y que hubiera jugado toda la vida por dicho club, pero hoy en día ve lejano un retorno a la UC, pero no a la liga nacional.

Buonanotte tuvo un glorioso paso por la UC | Foto: Agencia Uno

“Tengo gran amor y cariño por Universidad Católica Me siento hincha y no descartó la posibilidad de volver a Chile. Me encantaría jugar toda la vida en Católica”, declaró.

Dentro de lo que ha sido este mercado, el volante de 34 años indica que ya ha recibido distintas ofertas de distintas ligas, pero de momento ese tema lo maneja su representante y además, dejó a los jugadores más importantes de la UC en un futuro.

"Hay varias ofertas, pero mi representante se encargará de eso. Puede ser una alternativa volver a Chile. Para mí los mejores de Católica en la actualidad son Alexander Aravena y también Bruno Barticciotto”, indicó al medio citado.

Finalmente, Buonanotte tuvo palabras para lo que fue su glorioso paso por la Universidad Católica, en donde consiguió nueve títulos dentro de su estadía y recordó cual fue su mejor momento dentro del club.

“En Católica todo fue lindo. Hubo momentos en las últimas etapas en donde no me tocaba jugar, pero lo disfruté igual que jugando. El mejor momento fue el primer bicampeonato con Mario Salas, el equipo goleaba y jugaba bien”, cerró.