El ex jugador e ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola sacó el habla tras la eliminación de los 'Azules' por la Coap Chile, la cual considera un fracaso por parte del conjunto 'Laico'

Universidad de Chile cayó ante Unión Española y se quedó en el camino de la Copa Chile sin poder alimentar la ilusión de poder disputar la final ante Magallanes, dando fin a un nuevo mal año para el conjunto ‘Laico’, quien buscaba quedarse con este título para redimirse de esta mala temporada.

Ante esta situación, un ídolo del club como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa F 90 de ESPN, en donde el ex jugador no tuvo pelos en la lengua para señalar que este 2022 fue un nuevo gran fracaso para la Universidad de Chile.

“Sentencia un año que como dice Miranda, es un fracaso para la Universidad de Chile por su historia, por su gente, al final se queda sin nada y termina siendo un año sin nada y salvándose del descenso apenas, sin siquiera llegar a una final de la Copa Chile”, partió señalando Rivarola.

Si bien el ex goleador ‘Azul’ era consciente de la irregular campaña que llevaban los adiestrados por Sebastián Miranda, de igual manera esta eliminación la ve como un fracaso rotundo por todo lo que significa Universidad de Chile.

La U no pudo llegar a la final de Copa Chile | Foto: Agencia Uno

“La Copa Chile apareció ahora, después de que le ganamos a Católica, porque antes incluso se discutía si debían jugarla o no, entonces es una cuestión que apareció en menos de un mes. Me parece un absoluto fracaso de la Universidad de Chile, un club que viene hace muchos años pasando por momentos malos y este es otro más y no es lo que la gente ni lo que la historia del club pretende”, señaló en ESPN.

Finalmente, Rivarola no escondió que su ilusión dentro de esta competición creció con la llave que los ‘Azules’ hicieron ante Universidad Católica, pero nuevamente el equipo volvió a decaer, en la que espera que después de esta temporada, el club tenga un verdadero renacer.

“Los dos partidos contra Católica han sido lo mejor de todo el año de la U, duro dos partidos nomás. Uno espera que la U, que tuvo un año malo, dos años malos, el tercer año por más que vos creas hay algo que tiene que nacer propio de la institución y este año no nació nada”, cerró.