El escenario en la Universidad de Chile es de los peores en lo que va de esta temporada 2022. La escuadra Universitaria cayó durante esta jornada por 2-0 ante Audax Italiano y agudizó su crisis en el campeonato, tras quedar a dos puntos del descenso casi cerrando la primera ronda del torneo.

Ante esto, un ídolo de los Azules como lo es Diego Rivarola, se refirió en ESPN a lo que fue este duro golpe para el conjunto de Santiago Escobar en esta nueva jornada, en donde muestra su clara preocupación al momento que vive el club.

“En las dos, tres, cuatro primeras fechas decía preocupante, ahora no sé qué palabra ocupar la verdad, es más que preocupante. Yo creo que lo de la U ya no tiene vuelta. Es irreversible porque está U empezó ganando, no de buena forma, pero empezó ganando. Es una U que, si vemos el partido de hoy y analizamos las once fechas, ha ido de medio, -porque no ha ido de mejor a peor, porque nunca ha estado mejor-, a peor. Ha ido decayendo”, inició expresando Rivarola.

Debido al mal rendimiento que ha mostrado el equipo con el estratega colombiano, Gokú entiende las palabras de aliento que sostiene ‘Sachi’ ante este momento, pero él ya no confía en que Escobar pueda revertir el momento de los Azules.

“Porque pensar que esto va a cambiar. Yo entiendo las palabras como Escobar, como piensan los técnicos, me imagino que él siempre cree que pueden confiar en ellos porque tienen la capacidad y me parece bien que la tenga, ahora ¿Qué seguridad nos da a que vaya a cambiar? La verdad que a esta altura a mi ninguna”, explicó en ESPN.

Finalmente, Rivarola se explayó con todo y se mostró furioso con los malos entrenadores que han pasado por la Universidad de Chile, en donde le cayó con todo a los técnicos que se aferran a sus cargos, sin pensar en las consecuencias que conllevan para la institución que los contrata.

“Ha pasado con muchos técnicos, con la gran mayoría de los últimos 6-7 técnicos que ha tenido la U, que están en un mal momento y se siguen aferrando al puesto, se siguen aferrando al cargo. La verdad que ya me cansé, no lo digo solamente por Escobar y por este momento, porque hay muchos técnicos que me tocó ver que se aferran al puesto por una conveniencia propia, que por el bienestar del club. ¿Por qué? Porque quieren que les paguen el finiquito, el sueldo o los meses que les tocan, es una realidad. Me ha tocado los ver últimos no sé cuántos técnicos y ninguno ha renunciado, ninguno y son todos de mediocre para abajo, la mayoría, ¿Por qué no renuncian?”, cerró fuertemente.