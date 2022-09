Diego Valdés confiesa que quiere sacarse la espinita de poder jugar en un grande de Chile: "Me gustaría estar en alguno, no le cierro la puerta a ninguno"

Si hay un futbolista nacional que está teniendo un buen pasar en el fútbol del extranjero es el volante de La Roja, Diego Valdés, quien, defendiendo la camiseta del América de México, ha tenido una temporada fenomenal consolidándose como pieza clave del conjunto adiestrado por Fernando Ortiz.

El Seleccionado Nacional conversó con Radio ADN y se refirió a lo que ha sido su gran actuar en uno de los equipos más grandes del fútbol de México, en donde explicó cómo fue su adaptación al conjunto de las ‘Aguilas’, señalando de que hoy en día están en un gran momento dentro del campeonato.

“No llegaba físicamente bien, tenía una lesión complicada en el sóleo, pero me adapté y con los médicos traté de trabajar al máximo para enfrentar el torneo de la mejor manera. Terminé el torneo pasado muy bien y ahora estamos haciendo las cosas muy bien. Es muy importante jugar en el América, es de los equipos más grandes de México, si no el más grande. Tenemos que estar al 100% con el equipo, cuidarnos y trabajar duro para tener un puesto cada fin de semana, es un plantel muy amplio y con muchos jugadores importantes”, partió señalando Valdés.

El hoy volante de 28 años antes de dar su salto al fútbol mexicano con pasos por el Morelia, Santos Lagunas y el América a día de hoy, confesó que estuvo a detalles de recalar a un grande del fútbol chileno, en donde señala que es una de sus objetivos que aún le queda por poder cumplir dentro de su carrera.

Valdés vive un gran momento en México | Foto: Getty Images

“Antes de irme a Morelia, hubieron opciones de Colo Colo y la UC, pero se dio rápida mi partida al fútbol mexicano. Quedé con esa espinita de jugar en alguno de los equipos más grandes de Chile, uno nunca sabe las vueltas del fútbol. Si me toca volver, me gustaría estar en alguno de los grandes estando físicamente bien, no le cierro la puerta a ninguno y tampoco al Audax, que es donde me gustaría cerrar mi carrera”, explicó a Radio ADN.

Adentrándose a lo que es la Selección Chilena, el mediocampista del América ve con muy buenos ojos lo que puede ser la nueva etapa liderada por Eduardo Berizzo, en la cual le gustaría ser una opción para poder aportar su granito de arena en La Roja.

“Lo veo muy interesante, es una etapa en la que me gustaría estar, sabiendo que hay muchos jugadores de categoría que lo están haciendo bien. Sigo trabajando de la mejor manera para tener un llamado a la selección, ojalá sea esta instancia para estar”, replicó.

Finalmente, Valdés confesó lo que ha sido su estancia dentro de la Selección Chilena, en donde el ex Audax Italiano ha sido participe de las nóminas de los anteriores DT de La Roja y su convocatoria siempre causó dentro del os hinchas mucha polémica, a lo que el jugador respondió con claridad.

“Al no salir de un equipo grande, no se vio mucho mi fútbol y no jugaba mucho allí, se me criticaba, pero con paciencia y tranquilidad me podía tocar mi oportunidad. Cuando tuve que hacerlo en las Eliminatorias, traté de hacerlo de la mejor manera y me quedo tranquilo de que lo pude hacer bien”, cerró.