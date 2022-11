Diego Valencia echa al agua al retirado crack francés Frank Ribéry: "Siempre me pregunta por Arturo Vidal"

El delantero nacional, Diego Valencia cerró lo que fue su primer semestre en el fútbol italiano defendiendo la camiseta de la Salernitana, en donde hoy en día se encuentra de vacaciones por el receso mundialista y se encuentra en estos días en nuestro país compartiendo con su familia y recargando energías para lo que será la segunda parte de la temporada.

Dentro de esta jornada, el ‘Pollo’ formó parte de un evento y dentro de este, tuvo el tiempo para conversar con TNT Sports, en donde hizo la evaluación a lo que han sido sus primeros meses en el Viejo Continente.

“Italia es un lugar muy lindo dentro de las cinco grandes ligas más importantes del mundo, es una liga muy difícil. He estado adaptándome, aprendiendo mucho, el fútbol allá es muy distinto al sudamericano, pero todo bien. Estoy hablando italiano, me puedo comunicar bien con mis compañeros y entiendo lo que dice el técnico. Adaptándome cada día mejor y aprendiendo para poder seguir creciendo”, partió señalando Valencia.

Profundizando en lo que ha sido este nuevo ciclo para el ex jugador de la UC, este ha indicado lo que más le ha costado, en la hace hincapié en las grandes diferencias que existen dentro del fútbol europeo con Sudamérica, algo de lo que espera seguir aprendiendo.

Valencia vio pocos minutos en su primer semestre en Italia | Foto: Instagram

“Creo que el cambio más grande o diferencia más grande que hay es que allá prácticamente no se cobran faltas, se juega muchos minutos. Faltas pequeñas o mínimas, no se cobran. El fútbol italiano es muy táctico, hay pocos espacios, todos los equipos siempre están ordenados, las ocasiones son pocas y hay que aprovecharlas. Hay que aprender y en eso estamos”, detalló en TNT Sports.

En su estancia en el fútbol italiano, el ‘Pollo’ tuvo la oportunidad de compartir con el histórico jugador francés Frank Ribéry, quien hace unos meses anunció su retiro del fútbol, y este confesó la buena relación que llevó con este crack, desmenuzando que el francés siempre le preguntaba por un conocido nuestro.

“En la liga italiana hay grandes jugadores, en el caso de Frank (Ribéry), que se retiró ahora y que está en el cuerpo técnico, es tremendo jugador, la historia de él y todo lo que consiguió, es tremendo. Si bien lo tuve de compañero pocos meses, era una persona muy cercana a toda la gente del club, si bien no hablamos el mismo idioma, nos podíamos comunicar y siempre estaba atento de mí, me preguntaba harto por Arturo, que me contaba que eran grandes amigos. Es una gran persona”, pronunció.

ver también Jara confiesa que al igual que CR7, jugó un Mundial sin tener club

Finalmente, Valencia se refirió a lo que ha sido el proceso en la Selección Chilena de la mano de Eduardo Berizzo, era a la cual le tiene mucha confianza en que las cosas saldrán de buena manera pensando en el futuro y el atacante es claro en que los delanteros deben dar el máximo de sus capacidades para acabar con la gran falta de gol que existe en ‘La Roja’.

“Sabemos que es un proceso, creo que vamos mejorando, hay mucha fe y estamos trabajando mucho y muy fuerte con el profe Berizzo. Confío mucho en este proceso, esto es paso a paso, creo que en estos dos últimos partidos se reflejó mucho lo que queremos mostrar en la cancha y en la forma de jugar. Si bien no pudimos ganar los dos partidos, nos está faltando el gol y debemos trabajar en eso, es lo que debemos mejorar”, cerró.