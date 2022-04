Las aguas están movidas en Universidad de Chile, en donde el equipo no logra levantar cabeza en el Campeonato Nacional 2022 y, como si fuera poco, la U sufre también por los movimientos en el directorio de Azul Azul.

La semana pasada, se designó a Cecilia Pérez como nueva directora de la concesionaria azul, además de la ratificación de Michael Clark en la presidencia, un tema que Carolina Coppo, directora de ‘oposición’ en el directorio azul, conversó largo y tendido en entrevista con La Tercera.

“En lo deportivo, el proyecto de Michael Clark me parecía razonable a largo plazo, con proposiciones con las que yo concordaba. Por ejemplo, con la idea de darle más espacio a los jugadores formados en el club, de n perder lo que ya se había hecho, de proyectar un equipo que no necesariamente tiene que ser campeón este año, que es algo que todo el hincha de la U quiere, pero no es posible”, comenzó diciendo la abogada.

Bajo esa misma línea, criticó el cómo se toman las decisiones en Azul Azul: “Las decisiones relevantes del club en lo deportivo solo las toma Michael Clark con Luis Roggiero. Y las financieras, las tomas Michael Clark con otros ejecutivos a los que les debe imponer sus órdenes. Eso no es bueno, existe al interior del club, de sus colaborados, en todos los estamentos, una sensación de desorden, de confusión respecto a la autoridad, de inseguridad en el trabajo que por supuesto los inquieta”.

Coppo se fue en picada contra Michael Clark. | Foto: Universidad de Chile

Consultada por el estilo de presidencia y si es que Clark es apto para el cargo, Coppo responde: “A mí modo de ver ha sido distante de la hinchada y respecto a los miembros del directorio. Estimo que Mike Clark no es apto para la presidencia de la U, porque tiene que tener un perfil distinto, mayor empatía con la hinchada y estar dispuesto a informar lo que pasa”.

“Tiene que estar dispuesto a enfrentar los problemas cuando se hacen públicos, hacerse responsable de ellos. Puede que lo haga en la interna, pero lo importante es que lo haga a la comunidad. Él no tiene esos intereses. La gestión de este directorio se ha centrado mucho en él, él toma las decisiones”, complementó.

La U se remueve en todas sus líneas, en donde el directorio de Azul Azul está generando un ruido en los hinchas y la no continuidad de Santiago Escobar provocaron un terremoto mayor que puede desestabilizar a los azules de cara a lo que viene en lo deportivo y dirigencial.