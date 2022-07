En las últimas horas se acrecentado el rumor que liga al actual entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros en ser una de las potentes opciones para llegar a tomar el mando de la Selección del Perú, tras la finalización de la Era de Ricardo Gareca en el conjunto del Rímac.

Por aquella situación, un histórico de los Albos como lo es Eduardo Vilches habló en exclusiva con Bolavip Chile y comentó la posibilidad de que Colo Colo se pueda quedar sin su entrenador ante la opción de que pueda convertirse en el nuevo estratega de la Selección Peruana, a lo que sacó todo su lado de hincha y pidió que no se marche.

“Más que por el fútbol, es por la continuidad del equipo, la continuidad de lo que se está haciendo. No sé qué decisión va a tomar o cual sería prácticamente la realidad de todo esto, pero si esto yo lo veo como hincha o aficionado, prefiero que se quede. No tengo la menor idea la decisión que tomará él, el resto son puras especulaciones”, partió señalando Vilches.

Volcándose a lo que es el Campeonato Nacional, el ‘Lalo’ manifestó que a pesar de que el Cacique está con ventaja en la cima del torneo, no se puede relajar y menos aún con la posibilidad de que su DT pueda partir, ya que aquello puede significar un quiebre significativo para el plantel en esta temporada.

Gustavo Quinteros es opción en la Selección de Perú | Foto: Agencia Uno

“Hay una diferencia, pero no está nada avanzado, falta mucho todavía e insisto, que pasa si el equipo se decae y viene otro técnico, volvemos a lo mismo, mucha especulación, pero no sabemos que realmente pueda suceder a futuro y como se va presentar el equipo. Si llega otro técnico, no se toman las indicaciones del nuevo técnico y no se adaptan, en fin, puede haber muchas cosas”, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Vilches tuvo palabras para lo que será la próxima edición del Superclásico del fútbol chileno, en donde es claro en señalar que cualquier cosa pueda pasar en esta clase de encuentros y el que sea más inteligente se quedará con el triunfo.

“Todo puede suceder, acá no hay nada seguro, hasta cuando se empieza a jugar el clásico y ahí se ve realmente quien hizo mejor las cosas dentro del campo de juego para salir con un triunfo”, cerró.