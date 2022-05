Eduardo Vilches advierte que Colo Colo tiene que ir el todo por el todo en la Copa Sudamericana: "No queda otra, no quedan más opciones"

Lo que se esperaba que fuera una fiesta, terminó siendo un amarga derrota. Y es que Colo Colo no pudo doblegar a Fortaleza y terminó cayendo por 4-3 en el Estadio Monumental, resultado que dejó al Cacique afuera de los octavo de final de la Copa Libertadores, pero clasificado a la Copa Sudamericana.

Si bien el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tuvo ocasiones para aumentar el marcador, el grave problema fue que la zona defensiva del cuadro de Macul entró desconcentrada y esos errores terminaron pagándolos caros a la hora de definir el cotejo, algo que dejó molesto al estratega.

El ex mediocampista albo, Eduardo Vilches, quien con la camiseta del Popular levantó cuatro títulos nacionales,, tres copas Chile y todos los títulos internacionales que ha ganado la institución, conversó con Bolavip Chile acerca de la dura eliminación ante Fortaleza en Macul.

"Pueden haber muchos factores para esta eliminación, a lo mejor puede ser por estar enfocado en el Campeonato Nacional o por el nivel de los jugadores, pero no quiero solo especificarme en uno", aseguró el "Sheriff de Macul".

"Esto se viene repitiendo desde cuando uno jugaba. Cuando nosotros estabamos en un principio antes del 91 y dentro de los dos años aprendimos la lección, entramos con más ganas y con más deseos en la Libertadores y así llegamos a la final ese año, ayer no hubo eso", agregó Vilches.

Para finalizar, el ex cinco de los albos recalcó que el Cacique debe ir el todo por el todo por la Copa Sudamericana. "No queda otra, no quedan más opciones", cerró.