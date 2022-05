El arbitraje chileno celebra la designación de Piero Maza para el Argentina vs Italia en la Finalísima

Argentina e Italia se verán las caras durante este miércoles en el Wembley de Inglaterra en un partido único por la Finalísima. Un enfrentamiento que involucra al campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa, en la cual contará con la presencia chilena para este histórico compromiso.

Se trata el árbitro chileno Piero Maza quien estará a cargo de impartir justicia en este partido como el central del duelo. Producto de esto, es que la asignación arbitral que confirmó la UEFA y la Conmebol al respecto, hizo feliz al arbitraje nacional con la presencia chilena en este partido.

Fue el propio Julio Bascuñán quien entregó algunas palabras al respecto por esta designación de Piero Maza. “Es un gran profesional, siempre dedicado a la actividad y muy trabajólico. Es una excelente persona. Estoy feliz de la nominación de Piero y del equipo chileno. Le puede abrir una puerta al referato nacional”.

No fue el único, producto de que también el exárbitro Pablo Pozo no se sorprende por esta convocatoria. “No me sorprende del todo. Piero es considerado a nivel internacional. Incluso ha sido invitado a otra confederación para dirigir partidos de la liga local. Habla del buen trabajo que ha hecho”.

Piero Maza será el árbitro para el partido entre Argentina e Italia en la Finalísima. (Foto: Agencia Uno)

A su vez, agregó que “Esperemos que se prepare bien, que esté a la altura y aproveche la oportunidad que le está dando la Conmebol”, sentenció al respecto de su designación para el compromiso de esta semana en conversación con Radio ADN.

El duelo entre argentinos e italianos está programado para que se juegue este miércoles 1 de junio a partir de las 14:45 horas en el Estadio Wembley en Inglaterra.