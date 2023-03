El periodista Cristián Peñailillo y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet estuvieron a cargo de varias transmisiones de la Radio W en el programa Carrusel Deportivo, el cual en ese momento marcaba la pauta a nivel nacional.

Corría el año 2003 y en un partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, un joven Peñailillo era el encargado de ser el comunicador que estaba en cancha en el Estadio Monumental. Ante la anotación del Romántico Viajero, el periodista no titubeó y lo gritó al aire, situación que hizo que el "Gurú" sacara su fuerte carácter y lo retara, generando el asombro de los auditores.

Bonvallet y Peñaillo formaron una gran amistad que traspasó la pantalla | Foto: Archivo

Ya han pasado varios años de esta anédcota, pero Peñailillo la sigue guardando en su memoria y recordando con cariño.

"Eduardo Bonvallet me pegó un reto al aire porque al Bonva le gustaba ver los partidos como si estuviera en un monasterio, no podía volar ninguna mosca, nadie podía hablar, nadie podía desconcentrarlo, era él frente al televisor y su inseparable amigo, el cigarro", confesó en conversación con Bolavip el profesional de las comunicaciones.

"El Bonva lo que hacía era comentar antes del partido, en el entretiempo y al final. Y en esos lapsus de tiempo él nos decía que lo sagrado eran los 90 minutos o lo que durara el encuentro y después de gritar un gol de la U me pegó una puteada y me castigó, él era exigente y drástico. Él me sacaba rendimiento y trote a punta de puteadas", agregó el ahora comunicador de Radio La Clave.

"A él le gustaba compartir mucho con el equipo en asados, comidas y almuerzos. Después tuve que pagar una ronda de almuerzo con sus cervezas", cerró entre risas.