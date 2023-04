El defensor albo se refirió al arribo que tuvo su ex compañero al elenco universitario tras varios años en Colo Colo.

Emiliano Amor está en pleno proceso de recuperación tras su operación en uno de sus tobillos hace algunos meses y donde está trabajando a toda máquina para ser una alternativa en Colo Colo y para Gustavo Quinteros en caso de avanzar en Copa Libertadores y para el Campeonato Nacional 2023 en su segunda rueda.

Más aún cuando fueron varias las figuras que se marcharon tras el título el pasado año y en que el Cacique tuvo que salir a buscar a sus reemplazantes. Sin embargo, existió una partida que generó bastante revuelo y que fue la de Matías Zaldivia a Universidad de Chile.

Sobre aquello y en conversación con Pelota Parada de TNT Sports, Amor fue interrogado sobre si el arribo de Zaldivia a los azules le generó sorpresa luego de estar siete años en los albos.

"Sí, obviamente me sorprendió ¿Cómo no me va a sorprender? Pero son decisiones de los jugadores si es que quieren afrontar eso, porque todos lo tomamos como un "juego", pero sabemos las consecuencias que llegan a pasar", comenzó diciendo el defensor argentino.

El defensor pasó de Colo Colo a Universidad de Chile | Foto: Photosport

Por último, agregó que "es algo muy difícil de tomar, son decisiones muy personales, son decisiones que hasta tendría que meter muchos familiares para tomarla y Matías decidió eso. Así que no puedo decir más nada por él, tendría que preguntarle a Mati como ustedes me preguntaron", sentenció.