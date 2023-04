Gustavo Quinteros pone los pies en la tierra en relación al debut de Colo Colo en Copa Libertadores: "No somos favoritos"

Comienza la Copa Libertadores de América para Colo Colo. El cuadro del cacique se estrena este miércoles en el certamen continental de clubes visitando al Deportivo Pereira de Colombia en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a las 22 horas de nuestro país.

Los albos ya se encuentran en tierras cafetaleras para esperar este enfrentamiento válido por el Grupo F de la copa. Y en la antesala del compromiso, el técnico colocolino, Gustavo Quinteros, conversó mano a mano con el periodista Cristián Ávila Soto, enviado especial de Los Tenores de Radio ADN, y el profesional tocó varios temas.

Uno de ellos, es el relacionado al actual momento del campeón chileno y si eso les da o no, para sentirse favoritos ante los colombianos. " Tenemos confianza, hace dos partidos que venimos bien con un nuevo sistema de juego. Ojalá encontrar ese funcionamiento como el primer tiempo ante Huachipato. (Pero) favoritos no, porque tenemos que encontrar un nivel futbolístico prolongado para saber que somos favoritos", sostuvo el estratega.

De todas maneras, Quinteros enfatiza que tiene las herramientas para seguir en el camino de la mejoría. "Hay que ver el nivel de los demás equipos. Las últimas dos semanas de trabajo han sido positivas, hemos dado un paso adelante. Yo creo que con el material y los jugadores que tenemos podemos llegar a tener un mejor nivel futbolístico, todavía", detalló.

Quinteros sostiene que el equipo va mejorando (Photosport)

A la consulta si no avanzar en la fase de grupos, el entrenador albo afirmó que "no se si fracaso, sería no conseguir el objetivo. Nuestro objetivo es volver a salir campeón, ese es el principal y tratar de superarnos de lo que hicimos el año pasado, poder avanzar una ronda de copa, por lo menos", puntualizó.

Finalmente, valoró cómo sus futbolistas van encarando este compromiso internacional y que eso le hace tener mucha calma de cara al debut. "Los jugadores están muy comprometidos en este campeonato. En Copa estamos muy enfocados y pensando en que podemos llegar a sacar un buen resultado. En ese sentido me quedo tranquilo", cerró Quinteros.