Emmanuel Ojeda conversó en extenso con Bolavip sobre lo que viene para Universidad de Chile este 2023 y uno de los temas relevantes en el cuadro azul desde principio de temporada, es la llegada de Matías Zaldivia.

Es un hecho que el rendimiento del defensor argentino acallá en cierto grado la lluvia de críticas por su contratación. Su compatriota afirma que no le ha sorprendido el nivel de su nuevo compañero.

"No, no me sorprendió. Él es un gran jugador y bueno lo demostró desde desde que llegó", indica Ojeda. Además de reconocer que sólo "lo conocía, bueno de haberlo enfrentado en en el clásico".

El ex Rosario Central reconoce eso sí que en Argentina no se da tanto eso de pasar al archirrival. "Bueno no, no se daba mucho, pero hay casos y ha pasado. Lo importante es que el jugador rinda en la cancha y eso es lo que Matías está haciendo ahora", asegura.

Ojeda destaca el aporte de Matías Zaldivia a la U (Bolavip)

El mediocampista además destaca la presencia no sólo de Zaldivia, también la de Nery Domínguez y Luis Casanova.

"Ayudan un montón. Aportan muchísimo. Te hablan todo el tiempo, son jugadores con mucha experiencia, con mucha carrera que saben manejar distintos tipos de situaciones, entonces en el partido todo el tiempo te están dando indicaciones, te ayudan, se te hace más fácil jugar con centrales de esa magnitud", confesó.