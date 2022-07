Emmanuel Ojeda no tiene piedad con el estado de la cancha del Estadio Santa Laura: "No puedes jugar de primera, es una lástima jugar en una cancha así"

La Universidad de Chile ha iniciado su expedición en lo que es este segundo semestre, en donde los Azules han sumado positivos resultados en condición de local, con un desglose de una victoria y una igualdad en el Estadio Santa Laura, pero eso no hace pasar desapercibido un gran problema que tiene el reducto donde el conjunto Laico hace de local.

En esta jornada, el volante argentino de la escuadra Universitaria, Emmanuel Ojeda dialogó con Radio ADN y comentó lo que ha sido sus primeros partidos con la camiseta de la U en donde partió señalando que ha encontrado espantosa la cancha en donde los Azules hacen de local.

“La cancha está muy mala, se complica un poco porque entrenamos mucho el salir jugando siempre y en una cancha así no se puede arriesgar tanto, cualquier pique malo te puede dejar mal parado. No puedes jugar de primera y usas dos controles, es una lástima jugar en una cancha así“, partió señalando Ojeda.

Dejando el estado de la cancha de lado, el mediocampista se metió de lleno a lo que es el presente del conjunto Laico, en donde tuvo buenas palabras para el nivel que han mostrado los juveniles de la U, a quienes elogió por el buen rendimiento que reflejan en la cancha.

La cancha del Estadio Santa Laura | Foto: Captura TNT Sports

“Hay un buen plantel, veo mucho nivel en los juveniles. Todos entrenan al 100% y se ve mucha competencia en los entrenamientos, con los grandes tirando para adelante. Es lo que se necesita para salir de este momento poco bueno“, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Ojeda dio a conocer como ha sido su primera experiencia fuera de Rosario Central, club en donde se crió, y el cambio que significa pasar el fútbol argentino al chileno, en donde el volante señaló que no existe una gran diferencia.

“Costó salir del club en el que me crié y soy hincha, pero me siento cómodo acá y rápido se me fue yendo la tristeza de salir del club. En Argentina hay menos espacios, pero acá es por momentos también. A ratos encontré espacios para tener la pelota con tranquilidad y en otros era más complicado. No creo que haya diferencia”, cerró.