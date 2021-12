La Liguilla de Promoción para subir a Primera División sigue en vilo. Los partidos entre Deportes Copiapó y Curicó Unido se debía disputar el 15 de diciembre y la vuelta se llevaría a cabo la semana siguiente, pero todo se suspendió debido a la resolución del Tribunal de Disciplina de expulsar a Deportes Melipilla de la ANFP.

En el cuadro copiapino no lo están pasando para nada bien con la postegarción de estos vitales compromisos, así lo hizo saber Erwin Durán, DT de Copiapó, en convesación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports.

"No lo estoy pasando bien, veo a mis jugadores que lo están pasando mal, que tienen una gran incertidumbre y eso me afecta. Hemos pasado días complicados y todavía no tenemos idea de con quién ni cuándo jugaremos", comenzó diciendo el estratega.

"Yo creo que todo esto se armó para salvar a Huachipato, que se ganó el descenso en cancha. El partido ante Curicó Unido se debió jugar y después ver las consecuencias de lo que ocurría con Melipilla", remarcó.

"Para la actual dirigencia de Huachipato no es negocio tener a su equipo en la B, quizás tiene mucha influencia en el fútbol chileno. Nosotros nos ganamos en cancha la posibilidad de jugar la promoción y ellos descendieron, complementó Durán.

"Nosotros queremos jugar, podemos quedarnos en la 'B' o subir, pero queremos jugar en nuestra cancha, a estadio lleno. Por velar los intereses de otros, nos han faltado el respeto. No es digno cómo están viviendo nuestros jugadores", aseveró.

Para finalizar, el DT reveló que varios de sus jugadores no seguirán en el cuadro del norte de nuestro país. "Nosotros tenemos cuatro jugadores que terminan contrato mañana, el presidente intentará gestionar la posibilidad de extender el vinculo. El resto termina contrato al final de temporada. Tenemos una incertidumbre muy desagradable", cerró.