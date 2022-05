Colo Colo consiguió su octavo triunfo en el Campeonato Nacional con una gran goleada frente a Coquimbo Unido. Los albos se impusieron por cuatro a cero a los piratas en el Estadio Monumental con anotaciones de Juan Martín Lucero en dos oportunidades, uno de Matías Zaldivia y otro de César Fuentes.

Un partido que se vivió con muchas emociones para Esteban Paredes, quien recibió el cariño de los hinchas colocolinos presentes en el recinto deportivo y por la cual analizó su continuidad en el profesionalismo.

“Lo dije el otro día voy a pensarlo, vienen otras generaciones he jugado bastante con muchos dolores me he infiltrado. Lo hago porque me gusta, pero debo conversar con mi familia y que es lo mejor para Coquimbo”.

Eso no fue todo, producto de que además agregó que “No, no es segundo plano. Lo dije en la semana me debo a Coquimbo tengo respeto al club, lamentablemente perdimos un partido que nos pasaron por encima. tuvimos mal primer tiempo. nos vamos con una derrota que duele”.

Esteban Paredes enfrentando a Colo Colo en el Estadio Monumental. (Foto: Agencia Uno)

Además, sobre el cariño de la parcialidad colocolina, expresó que “Recibimiento de la gente, agradecido por todos los llevare en mi corazón por todo lo que dieron en este club”.

Finalmente, el delantero señaló que “Fueron muchos años de alegrías y tristezas, pero muchas más alegrías porque la gente se portó bien conmigo. fue algo maravilloso, no me lo esperaba y estoy agradecido”.