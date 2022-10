Ex presidente del Sifup no deja pasar la 'encarada' de Ariel Holan a Sebastián Miranda y lo aconseja: "Yo creo que él debe ver a Manuel Pellegrini, ese es el camino que tienen que tener los DT"

Si bien han pasado días de la clasificación de Universidad de Chile a semifinales de Copa Chile, hay una situación al final del compromiso ha generado un debate en el fútbol chileno. Y es que Ariel Holan se acercó hacia Sebastián Miranda y le ofreció "una lección" sobre lo que aconteció en las últimas semanas por el caso Martín Parra.

"Le voy a dar una lección. Los partidos se ganan y se pierden en la cancha y aquí hablaron de más. Nosotros estamos totalmente solidarizados con ustedes. Eso no corresponde, porque eso no es fútbol", dijo en su momenta el estratega argentino.

Estas palabras no cayeron bien entre los históricos azules, quienes no se la han dejado pasar al trasandino técnico de la UC dicha frase. Uno que alzó la voz fue Carlos Ramos, ex presidente del Sifup, quien contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a las palabras del ex Independiente de Avellaneda.

"Uno tiene que saber cuando hacer un comentario o cuando no. No corresponde, son cosas que se habla como de código pero cuando alguien comete una falta de respeto tiene consecuencias, pero el responder cosas o salir picado a decir tonteras no va", partió diciendo el exjugador del Romántico Viajero.

El momento exacto que Holan se acerca a Miranda | Foto: Captura

Agregando que "yo creo que la experiencia es una de las mayores de las virtudes, eso significa ser mesurado, ser respetuoso como Manuel Pellegrini que nunca ha perdido la compostura. Yo creo que Holan debe ver a Pellegrini y ese es el camino que tienen que tener los DT".

"Hay una gran diferencia de edad, uno tiene que entender cuando un cabro se equivoca y no bajar del nivel que él tiene para pelear con un cabro joven y en el momento en una de esas no quiso decir...Yo creo que no va con el nivel que se tiene de él acá, ni con la experiencia que se habla acá. El ejemplo lo tiene que dar él más que un cabro joven que está empezando que se le agarran los caballos, tiene que ser la persona más madura la que dar el ejemplo concreto y de calidad", concluyó.