Marco Antonio Figueroa está lejos de Chile. Dirige a la Selección de Nicaragua, donde se preparan para entrar a la Copa de Oro.

Sin embargo, no se olvida de su país. En conversación con el programa Futuro Fútbol Club habló de su parecer del balompié nacional.

Además, aprovechó de candidatearse para la banca de la Selección. "Me hubiera gustado que ellos pensaran en un entrenador chileno y siempre les dije que yo estaba dispuesto y preparado, pero el hincha chileno te denigra, es así. En mi Twitter he bloqueado a 10 mil chilenos que me denigran e insultan”.

El fantasma cree que es capaz de dirigir a la Roja. (Agencia Uno)

El exentrenador de Universidad Católica no se quedó ahí y jubiló a los históricos de la Roja. "Ya no puedes jugar con Medel de central, o como Arturo Vidal de volante mixto. Ahora los jugadores son de ida y vuelta, pero yo creo que Chile va tarde, debería tener una Selección joven con jugadores que quiere el técnico".

"La Generación Dorada tiene un gran respeto de todos los técnicos. Pero ese tiempo ya se acabó, el único jugador que tendría yo es Claudio Bravo. Tiene grandes cualidades para entregar a la gente joven, dando una idea clara de que el fútbol moderno ha cambiado mucho", afirmó el exfutbolista