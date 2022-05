Luego de un fin de semana de receso por el 1 de mayo, el Campeonato Nacional vuelve con todo el 7 de mayo donde Colo Colo y Unión Española aparecen en la parte alta de la tabla con 21 puntos. En la otra cara de la moneda están Deportes La Serena y Unión La Calera que con apenas nueve unidades están en los puestos 15 y 16 respectivamente.

Universidad de Chile luego de su derrota ante Audax Italiano en Valparaíso se quedó sin técnico luego de que de común acuerdo Santiago Escobar dejara de ser el entrenador azul, y, en su reemplazo aparecerá Sebastián Miranda, actual sub 17.

Católica anunció a Ariel Holan, pero su debut deberá esperar una semana más cuando los cruzados se midan con La Calera en San Carlos de Apoquindo. Recordemos que el argentino sucederá a Rodrigo Valenzuela, el que asumió la banca cruzada luego de la renuncia de Cristián Paulucci.

Por último Colo Colo, luego de su viaje a Lima para enfrentar a Alianza, jugará ante Curicó Unido el próximo lunes con la intención de seguir liderando el torneo.

Ariel Holan es el nuevo entrenador de Universidad Católica, pero su debut no será en la fechqa 12 (Pantallazo)

Así se jugará la Fecha 12 del Campeonato Nacional

Sábado 7 de mayo: O'Higgins vs. Unión Española. 15:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua. Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Santa Laura

Domingo 8 de mayo: Palestino vs. Antofagasta. 12:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Ñublense vs. Universidad Católica. 17:30 horas. Estadio Nelson Oyarzún, Chillán.

ver también El apretado calendario de Colo Colo que tendrá que jugar cada cuatro días

Coquimbo Unido vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso. Lunes 9 de mayo. Cobresal vs. Everton. 15:00 horas. Estadio El Cobre, El Salvador. Curicó Unido vs. Colo Colo. 18:00 horas. Estadio La Granja. Unión La Calera vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.