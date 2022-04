Felipe Bianchi asegura que a Colo Colo le pesa no tener a Gabriel Costa y Juan Martín Lucero en ataque: "Son fundamentales"

Colo Colo sufrió en su visita al Estadio San Carlos de Apoquindo, en donde a ratos se vio muy mal ante Universidad Católica e, incluso, no logró inquietar a los cruzados en prácticamente todo el primer tiempo.

En la segunda fracción, la escuadra de Quinteros equiparó en la cancha y se arrimó más al arco rival, pero sin la claridad de otros partidos. Finalmente, Alexander Oroz terminaría dándole desde el banco el gol del empate a los albos que les sirve para sumar y seguir como exclusivos líderes a la espera de lo que haga Unión Española ante Cobresal este martes.

Felipe Bianchi, periodista de ESPN, comentó en la señal mencionada uno de los grandes problemas del Cacique, diciendo que “En el caso de Colo Colo, creo que se ratificó, sobre todo en su estructura y volumen ofensivo, lo importante que son Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, son absolutamente fundamentales”.

Otro que no estuvo fue Emiliano Amor, pero según el comunicador “Amor es un jugador muy importante para la estructura defensiva, pero creo que se notó más arriba, que fue la línea que cambió más sobre cómo venía jugando”.

“Son demasiado importantes en el volumen ofensivo, en la generación de juego ofensivo Costa y Lucero al punto de que Colo Colo llegó muy poco, en el primer tiempo prácticamente nada y en el segundo llegó cuando la Católica estaba completamente desordenada, pero le costó muchísimo”, complementó.

Gabriel Costa y Juan Martín Lucero, de no mediar nada raro, volverían al once estelar de Colo Colo este miércoles ante River Plate, mientras que la presencia del ex defensor central de Vélez Sarsfield, Emiliano Amor, continúa siendo una incógnita.