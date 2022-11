Felipe Flores no olvida su amor por Colo Colo: "No le celebraría un gol en la Supercopa"

Magallanes cerró un 2022 de ensueños, pues tras conseguir el título de Primera B y con ello el ascenso a Primera División, también obtuvo el pasado domingo la Copa Chile frente a Unión Española.

No obstante, una de las figuras del equipo en esta temporada fue Felipe Flores. El delantero marcó en la final ante los hispanos y fue uno de los máximos asistidores del elenco albiceleste en el Ascenso.

Eso sí, termina contrato con La Academia y ante aquello en el caso de renovar, jugaría la Supercopa y enfrentaría a Colo Colo. En esa línea, en Todos Somos Técnicos fue consultado sobre si le toca marcar ante el Cacique, celebraría el gol.

"Con Colo Colo tengo un cariño especial. Siempre lo he dicho, soy hincha del club. Agradecido porque me dieron todo para llegar a ser profesional, así que por un tema de cariño y respeto no lo celebraría", sostuvo el atacante.

El delantero espera continuar en Magallanes para 2023 | Foto: Agencia UNO

El delantero de 35 años aún no define su futuro, aunque en la misma entrevista reconoció que le gustaría seguir en 'El Manojito de Claveles', pero que deben sentarse a conversar para ver de qué manera se dan las cosas.