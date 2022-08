El periodista se refirió a los dichos de Alexis Sánchez tras ser presentado este miércoles como nuevo jugador del Olympique de Marsella. El delantero aseguró que 'uno no es idolo en su país', declaraciones que tuvieron repercusión en suelo chileno.

Fernando Agustín Tapia no aprueba las declaraciones de Alexis Sánchez: "El cariño de la gente con él en Chile es incuestionable"

Alexis Sánchez ya es nuevo jugador del Olympique de Marsella. El tocopillano aterrizó en la jornada de este martes ante una locura de hinchas que lo estaban esperando en el aeropuerto. Sin embargo, durante este miércoles fue oficializado y presentado por el club galo.

Durante la conferencia de prensa, el nacional dio sus primeras impresiones y apuntó hacia el recibimiento que ha tenido en los países en que jugó. "Fue algo lindo que a todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho, uno nunca es ídolo en su país, a veces el chileno es así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y siempre queremos a lo de afuera", fueron algunas palabras de Alexis.

En cuanto a estos dichos, Fernando Agustín Tapia entregó su opinión en Pauta de Juego y manifestó que las palabras del atacante fueron desmesuradas y que la decisión de su partida del Inter no fue tomada por algún compatriota.

"Me parece que incopora al hincha, entonces creo que es desproporcionada la declaración. Probablemente hubiese esperado una valoración distinta en su pálido paso por el Manchester United. En el Inter de Milán de verdad sumó buenas y malas, porque esa es la realidad, no se consolidó como titular y no hubo ningún chileno que tomó una decisión para que se marchara del Inter, fueron los dirigentes quienes tomaron la decisión y el técnico", dijo el comunicador.

"Hay un período y no solamente ataña a los futbolistas, sino que en todas las profesiones. Uno lleva un tiempo largo en un lugar e inconscientemente te crees dueño del lugar y finalmente no es así, la realidad te golpea, tú eres solo una ave de paso", agregó Tapia.

El chileno jugará en el club francés tras su salida del Inter | Foto: OM_Espanol, Twitter

Finalmente, el periodista asegura que el cariño que le tienen a Alexis en nuestro país no está en discusión.

"Recuerdo la frase de un jefe 'el micrófono no te pertenece, la cámara no te pertenece. Estás circunstancialmente ahí, sé responsable con lo que dices, porque no es tuyo eso'. Creo que se puede un poco trasladar a la situación del futbolista cuando es ídolo, ha logrado todo, ha sido campeón. Creo que el cariño de la gente con Alexis en Chile es absolutamente incuestionable", cerró.