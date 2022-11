Eduardo Vargas seguirá en el Atlético Mineiro de Brasil pese a que sonó para llegar a Universidad de Chile, situación que Fernando Felicevich explicó por qué no llegó y no comparte que los jugadores chilenos vuelvan al país a retirarse del fútbol.

Eduardo Vargas está viviendo una especie de renacer en Atlético Mineiro después de que lo pasó muy mal tras la eliminación de Copa Libertadores a manos de Palmeiras donde el artillero chileno tuvo plena responsabilidad y fue expulsado infantilmente.

El jugador atravesó, según confesó el mismo, por un periodo de depresión tras esa mala racha y perdió terreno en uno de los equipos más fuertes en la actualidad del fútbol brasileño que no permite relajos como en otros países.

Fue en ese periodo donde asomó la posibilidad de que Eduardo Vargas podría volver a Universidad de Chile para relanzar su carrera y tener un segundo aire, pero finalmente nada de eso sucedió, el jugador se quedó en Brasil, le dijo que no a la U y le está doblando la mano al destino con buenas actuaciones.

En la U se ilusionaban con un retorno de Edu Vargas. | Foto: Agencia UNO

Quien explicó por qué no llegó a la U y no compartió que Vargas u otros jugadores chilenos deban volver al país a retirarse fue Fernando Felicevich, quien rompió el silencio y sacó la voz con El Deportivo del diario La Tercera.

“No lo veo como un paso necesario. No tienen nada que cerrar. Hicieron unas carreras maravillosas. El final de la carrera en el club de sus amores no es un paso que me parezca obligatorio ni necesario”, dijo el agente de jugadores.

De esta manera, Eduardo Vargas seguirá en el Atlético Mineiro de Brasil, pese a que más de algún hincha de Universidad de Chile se ilusionó con que uno de los emblemas de la Copa Sudamericana 2011 podía regresar al club, situación que por las palabras de Felicevich parece más lejano que nunca.