Universidad Católica trabaja en lo que será su temporada 2023, en la que los ‘Cruzados’ buscarán retomar el protagonismo que perdieron en el torneo anterior y por esto, los directivos del club están manejando las mejores opciones para poder reforzar el equipo hoy en día comandado por Ariel Holan.

Uno de los nombres que suena para el conjunto ‘Cruzado’ ha sido la del defensor de Magallanes, Marcelo Filla, quien en esta jornada dialogó con Radio ADN y partió refiriéndose al año soñado que tuvo con los ‘Carabeleros’, ascendiendo a primera al ser campeones de la categoría y quedándose con la Copa Chile

“Ha sido un año extraordinario para mí, he crecido mucho como jugador, me adapté a lo que el equipo necesitaba de mí. El grupo humano que se formó me hizo crecer como persona. Cerrar este año con un ascenso y clasificación a la Libertadores, me hace bien a mi carrera”, comenzó señalando Filla.

Entrándose a lo que ha sido esta posibilidad que se baraja de poder partir a la Universidad Católica, el jugador se toma esto con calma, indicando en que se muestra feliz de poder sonar en un grande de nuestro fútbol y que todo eso se debe a los frutos del buen trabajo que ha cosechado durante este 2022.

Filla tuvo un año de ensueño con Magallanes | Foto: Agencia Uno

“Debo volver a Cobresal, pero me gustaría quedarme en Magallanes, he logrado un crecimiento importante ahí. Lo tomo con tranquilidad, que la UC me tenga en carpeta habla del gran trabajo que se pudo hacer en Magallanes y mi rendimiento personal. Sería un sueño llegar a un equipo grande, como para cualquier jugador. Ahora, a esperar, no está en manos mías”, apuntó en ADN.

Concluyendo, a Filla de igual manera le llena de ilusión el poder llegar a la tienda ‘Cruzada’, por sobre todas las cosas en el poder compartir con un jugado de la calidad como Mauricio Isla, quien se oficia en su mismo puesto dentro de la cancha.

“Sería maravilloso, Mauricio Isla es un extraordinario jugador, ha logrado muchas cosas a nivel internacional, lo admiro como jugador y siempre lo he tenido como referente. Hipotéticamente, si se llegara a dar, sería algo soñado competir por un puesto con él “, cerró.