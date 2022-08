Figura de Unión Española ningunea a Universidad de Chile: "Presión es jugar con Colo Colo, ya no está esa presión al jugar contra la U"

Universidad de Chile tendrá la difícil misión de enfrentar a uno de los equipos protagonistas de este Campeonato Nacional: Unión Española. La U intentará sacudirse de las tres derrotas consecutivas que arrastra y salir del fondo de la tabla de posiciones, mientras que los de Independencia quieren seguir al acecho de Colo Colo.

El uruguayo Rodrigo Piñeiro ha sido una de las grandes revelaciones del presente torneo chileno, donde ha convertido seis goles en 14 partidos disputados con la camiseta del elenco hispano.

Fue el propio ariete nacido en Montevideo que fue invitado al programa ESPN Show en la antesala del encuentro, donde advirtió que la U ya no genera tanto la presión que ejercía antes por ser un equipo grande, palabras que no cayeron tan bien a la parcialidad azul.

"La U es un cuadro grande y enfrentar a un cuadro grande siempre es difícil, es así. Pero como viene hoy en día, ha perdido no el respeto, pero sí esa presión de 'jugamos contra la U, hay un 70% de posibilidades de perder'", aseguró el ex Peñarol de Uruguay.

Piñeiro le quiere amargar la tarde a la U en Coquimbo | Foto: Agencia Uno

"Jugamos contra Colo Colo y sí nos da esa presión y miedo, sabemos que realmente podemos perder, que tienen más posibilidades de ganarnos. Pero como viene la U ahora, tenemos grandes chances de ganar el partido", siguió.

"Esta semana estamos trabajando no para enfrentar a la U grande, sino para ganarles. Sí con respeto, pero no con esa presión de: 'es la U, no nos podemos regalar'. El protagonismo creo que es y será de nosotros, estamos trabajando para ganar. Es la sensación que tenemos hoy en el plantel", sentenció el futbolista de 23 años.