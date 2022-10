El fútbol chileno está inmerso en una crísis y se viven tiempos de elecciones para decidir el nombre que estará a cargo de laAsociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en los próximos años, uno de ellos es el de Lorenzo Antillo, ex presidente de Audax Italiano.

"El rol en específico del director deportivo no se ha visto reflejado ni en el rendimiento, ni en el funcionamiento de las selecciones. Por lo tanto, si de mí dependiera, dado que termina a fin de año el contrato, la verdad es que yo evaluaría con mucha detención el darle continuidad a ese contrato o no. Creo que hasta el momento no se ha justificado", dijo en su momento en conversación con La Tercera.

Estas palabras no cayeron tan bien en el español Francis Cagigao, Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, quien tuvo su momento de réplica en el programa ESPN F90 Chile.

"Él habla como un candidato a la presidencia de la ANFP y se la tengo que dar porque lo que busca es vender. Está bien, yo no conozco al señor Antillo por lo tanto tampoco lo voy a criticar porque cuando no tengo información sería muy subjetivo de mi parte de él. Pero, si te diré que obviamente él no conoce lo que hacemos y si tiene un topo en la ANFP no lo sé", comenzó diciendo el exjugador de fútbol inglés-español.

Cagigao fue el encargado de traer a Eduardo Berizzo a la Roja | Foto: Agencia Uno

"Cuando él habla de selecciones yo le diría ¿Qué selecciones? Si cuando yo llegué no había selecciones de fútbol formativo y no había estructura, no teníamos director técnico en la Adulta, no teníamos Sub 23, no teníamos Femenina Sub 15 y todo este trabajo de construcción no es cosa de tres días, esto es cuestión de tiempo y si alguien piensa que se hace en tiempo récord lo invito a sumarse", sentenció.

Recordar que el 24 de diciembre, en las vísperas de Nochebuena, la ANFP oficializó la contratación de ex veedor del Arsenal de Inglaterra.