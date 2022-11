Universidad de Chile vivió uno de los peores años de su historia, en donde solo lograron zafar del descenso en la última jornada con los resultados que se produjeron en los partidos del día domingo y completaron cuatro temporadas al hilo peleando por el descenso.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda en la última parte del año fue una lágrima dentro de la cancha y no encontró nunca un tono futbolístico del paladar de los hinchas, situación por la cual el DT volvería al trabajo de inferiores.

Francisco Eguiluz, reconocido periodista deportivo nacional, tuvo una dura crítica a la gestión de Azul Azul este año y todo lo que sucedió en la U, donde disparó sin reparos en el programa Todo es Cancha.

Para Eguiluz, la U ya no es el segundo grande. | Foto: Agencia UNO

“El ‘trabajo’ de Miguel Clark, que se ha reducido a llenar de plata a su socio Victoriano Cerda, es nefasto. Cuando el año pasado decíamos que nada podía ser peor, acá alertamos que sí podía, y fue peor. Puede seguir siendo peor”, avisó.

Para Eguiluz, la U perdió grandeza: “El peligro de la U no está en la segunda división, está en la desaparición de la institución, puede perder importancia, relevancia y ya dejó de ser el segundo grande hace mucho rato, ese sitial lo adquirió Universidad Católica”.

ver también Sotomayor entrega la receta para que la U vuelva a ser protagonista

“No tiene que ver con la gente, ni los hinchas, sino que con cómo desarrollan la institución. La U no sabe dónde juega, si juega, si va público o no va, quien llega, si tiene o no un gerente deportivo. Ese equipo no se puede llamar grande”, remató en el cierre.