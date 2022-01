El flamante nuevo entrenador de los árabes se refirió a las metas que tendrá con el equipo tricolor en su primera incursión en Chile, en donde aseguró que no viene a pasear y viene a conseguir logros.

Gustavo Costas asegura que "lo más importante es armar el grupo" con Palestino y advierte: "No vine a pasear a Santiago"

Palestino dio el gran golpe al mercado para la temporada 2022 cuando anunció a Gustavo Costas como entrenador para la temporada 2022. El argentino ha tenido una larga trayectoria en Sudamérica y fue un fichaje que, de seguro, aportará a valorizar el fútbol chileno.

En conversación con El Deportivo del diario La Tercera, Gustavo Costas contó los motivos del por qué eligió a Palestino, además de referirse a cuáles serán los objetivos personales y del equipo para una temporada 2022 en donde los árabes no tendrán participación internacional como lo venían haciendo.

“Había motivación. Hace rato que venían hablando con mi representante. Por eso valoro mucho el interés que tuvieron por mí. Y después está el tema del desafío, a mí me gustan. Sabemos que el año pasado Palestino no anduvo bien y no clasificó a ninguna copa. Es un desafió lindo que tenemos de poder levantarlo y llevar a Palestino a lo más alto”, aseguró.

Bajo esa misma línea y consultado sobre si llegar a Palestino es un retroceso en su larga carrera, Costas dijo que “Para Nada, yo no lo llamo retroceso. A veces uno encuentra desafío y, para mí, cuanto más complicado es mejor. Siempre es sumar, en la vida vas aprendiendo”.

Ya en materia futbolística, el flamante nuevo entrenador de los árabes contó los objetivos para esta temporada: “Lo más importante es armar el grupo, luego, armar el equipo. Después, como todos cuando empieza un torneo, soñamos con llegar allá arriba. Pero primero tenemos que estar tranquilos, ir despacio. Todos soñamos con ser campeones, llegar a la Copa, yo también… No vine a pasear a Santiago… Mi sueño es pelear arriba siempre y meter eso en la cabeza a mis jugadores. Tienes que pensar en grande, de todas maneras”.

En el cierre, Costas tuvo una mirada crítica para el fútbol chileno, diciendo que “Yo creo que tanto el fútbol chileno como el sudamericano han retrocedido mucho. Se está dando un cambio, un retroceso y ahora están tratando de levantarse. No hablo solo de Chile, también de Paraguay, de la Argetina misma… la región en su totalidad. Antes se veían distintas clases de juego y hoy estamos pensando solo en correr. Como entrenadores tenemos que ayudar a potenciar a los jugadores y así poder agarrar el ritmo, o la jerarquía, que tenían antiguamente”, remató.