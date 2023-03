Cada vez falta menos para que se viva una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, ya que este domingo se enfrentarán en el Estadio Monumental. Como es habitual, en ambas veredas palpitan con todo este importante partido.

Sin embargo, un protagonista del encuentro como el DT albo Gustavo Quinteros dejó de lado los colores para destacar el trabajo de su colega Mauricio Pellegrino, que llegó hace meses a Chile para hacerse cargo de la Universidad de Chile.

En la conferencia de prensa de este jueves en el Monumental, ante una consulta por el nivel con que llega la U al Superclásico, Quinteros indicó sus impresiones sobre el juego de los Azules: "El rival mostró buenos momentos, otros no tan buenos, se le dieron resultados que les dio la posibilidad de sumar puntos. También tuvo altibajos, y nosotros lo mismo".

Quinteros destacó el trabajo de Mauricio Pellegrino en la U | Foto: Agencia Uno

Sobre la pregunta de qué impresión tiene de Mauricio Pellegrino, el DT del Cacique respondió con total honestidad: "Sobre el entrenador no puedo opinar más allá porque no lo conozco, no sé como piensa y no hemos tenido la posibilidad de hablar de fútbol. Ha trabajado en equipos en donde le ha ido bien así que supongo que es un entrenador que está capacitado para dirigir a un equipo grande como la U y por el momento lo está haciendo bien".

"Está en una posición en la tabla con expectativa, cerca del primero y que hacía mucho tiempo que la U no estaba en esa posición, entonces creo que el entrenador tiene méritos y está haciendo cosas positivas para el equipo", agregó Gustavo Quinteros sobre su colega.

De todas maneras, dijo el argentino-boliviano que "nosotros por supuesto mas allá de analizar al rival, que siempre lo hacemos, hoy por hoy debemos estar pendientes, atentos y preocupados por nosotros mismos porque venimos con altibajos. Tenemos que mejorar todavía".