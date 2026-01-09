Colo Colo ya conoce su camino en la Liga de Primera 2026 y, como era de esperar, el fixture viene cargado de partidos que marcarán el pulso de la temporada. El ‘Cacique’ tendrá un año exigente, con clásicos, duelos de alto voltaje y un estreno que inmediatamente remueve recuerdos incómodos tras lo ocurrido en 2025.

El debut no será sencillo para los Albos, ya que deberán enfrentar a Deportes Limache, equipo que se transformó en la verdadera “bestia negra” del Popular la temporada pasada. El cuadro ‘Tomatero’ supo complicar seriamente al Popular y dejó heridas abiertas en Macul no solo por la eliminación en Copa Chile, por lo que el estreno aparece como una prueba inmediata para medir carácter y capacidad de reacción en este nuevo ciclo al mando del ‘Tano’ Ortiz.

Pero si hay partidos que paralizan al país, esos son los clásicos. El Superclásico ante Universidad de Chile ya tiene fechas marcadas y promete ser uno de los grandes focos del torneo. El primer cruce será en la Fecha 5, en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se jugará en la segunda rueda, en la Fecha 20, esta vez con la U recibiendo al Cacique en un duelo que podría ser clave en la lucha por los objetivos mayores.

Fernando Ortiz ya conoce el calendario de Colo Colo para 2026 (Foto: Photosport)

Otro enfrentamiento que asoma como determinante es el clásico ante Universidad Católica. Los Albos chocarán con los ‘Cruzados’ por primera vez en la Fecha 13, en el Claro Arena, mientras que el segundo duelo llegará en la Fecha 28, en el Monumental. Dos partidos siempre cargados de historia, presión y contexto, donde Colo Colo buscará imponer jerarquía ante uno de sus clásicos rivales.

Colo Colo con la mira puesta en Copa Chile y la Copa de la Liga

Más allá de los clásicos, el fixture también presenta otros desafíos complejos ante equipos que suelen incomodar al Popular, como Huachipato, Palestino o el actual campeón Coquimbo Unido, rivales que han sabido complicar en distintos momentos y que podrían transformarse en obstáculos importantes en la carrera por el título.

El calendario, además, obliga a Colo Colo a mantener regularidad durante todo el año, con tramos exigentes en ambas ruedas y pocos márgenes para errores, especialmente considerando sus participaciones en Copa Chile y, además, la nueva Copa de la Liga donde los Albos compartirán grupo con el campeón Coquimbo Unido, Huachipato y Deportes Concepción.

Así, el 2026 aparece como un año de grandes pruebas para el Cacique: un estreno con sabor a revancha ante Deportes Limache, dos Superclásicos que siempre pesan más que tres puntos y clásicos ante la UC que suelen marcar ciclos. Un fixture que promete emociones fuertes y que exigirá lo mejor del Popular en un año donde no tendrá participación internacional.

DATOS CLAVE

Estreno con revancha: Colo Colo debutará en el torneo ante Deportes Limache, equipo que fue su “bestia negra” en 2025 tras eliminarlo de la Copa Chile.

Superclásicos confirmados: Los duelos ante Universidad de Chile se jugarán en la Fecha 5 (Estadio Monumental) y en la Fecha 20 (con la U como local).

Clásicos ante la UC: El primer choque será en la Fecha 13 en el nuevo Claro Arena, y la revancha en la Fecha 28 en Macul.