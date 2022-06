Universidad de Chile acaba de confirmar hace pocos instantes la llegada de su primer refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Se trata del centrocampista argentino Emmanuel Ojeda, quien llega a la institución proveniente desde Rosario Central.

Una instancia en la cual se dio a conocer en las redes sociales del club, en la que destacaron que suman a un volante de 24 años como el primer refuerzo del romántico viajero para la intertemporada que está haciendo el primer equipo en el Centro Deportivo Azul.

No fue todo, producto de que también lo hicieron con un particular mensaje. “Hasta que un día sí llegó a la U”, considerando que fue un futbolista que trataron de fichar a principio de año, pero que por distintas circunstancias no pudieron llegar a buen puerto las negociaciones.

Dentro de los detalles que se destacan del argentino es que se unió a los diez años a Rosario Central en su país logrando su debut en el profesionalismo en el 2016. Su paso por Universidad de Chile será su primera experiencia en otro equipo y a la vez en el extranjero.

Emmanuel Ojeda se convierte en el primer refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Además, se caracteriza por otorgar una buena salida desde el fondo, un excelente posicionamiento en cancha y con una gran técnica, la cual le permitió llegar a la Selección Argentina Sub 20 y jugar el Sudamericano en Ecuador durante el 2017.

ver también ANFP programa las próximas cuatro fechas del Campeonato Nacional

ver también La U y General Velásquez se enfrentarán después de un partido de rugby

En su última temporada con el elenco canalla registró un total de 24 partidos en la competencia trasandina, y así también otros nueve partidos en la Copa Sudamericana.