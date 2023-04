Universidad de Chile y Universidad Católica ya conocen al árbitro que impartirá justicia en el Clásico Universitario 196 del Campeonato Nacional 2023. Se trata de Francisco Gilabert, quien estuvo en los últimos años en la mira por las polémicas.

¿Cuáles polémicas se preguntarán? El actual juez se vio involucrado en una investigación en el año 2021 luego del polémico partido entre Huachipato y Deportes Copiapó por la Liguilla de Promoción y en el que se hablé de 'presiones' para favorecer a los acereros y que posteriormente terminó con la salida de Javier Castrilli de la Comisión de Árbitros.



Sin embargo, Gilabert fue absuelto de aquella situación y ha dado vuelta la página, por lo que este domingo será el encargado de estar arbitrando una nueva versión de un clásico entre azules y cruzados.

En relación a esta decisión que tomaron desde la ANFP, uno que entregó su opinión fue el ex colegiado Carlos Robles, quien estuvo a cargo del recordado e histórico duelo entre la U y la UC del año 1994.

El juez será el encargo de arbitrar el clásico universitario 196 | Foto: Photosport

Robles, en conversación con ADN Deportes, sostuvo que no cree que sea el nombre adecuado para dirigir duelo de universidades que se jugará en el Estadio Ester Roa de Concepción.

"Antes que nada, espero que le vaya bien, pero la verdad creo que hay otros nombres para ese partido, porque Gilabert para todos los problemas que ha tenido creo que no es el indicado. No soy quien para criticarlo, pero hay un joven que me gusta mucho, no recuerdo en este momento el nombre que le han dado pocas oportunidades para dirigir, que no es FIFA", sostuvo.



"Podría haber dirigido Garay nuevamente, porque es un hombre que ha demostrado que puede sacar los partidos adelante, pero creo que no es el nombre indicado (Gilabert) y eso da una muestra de la falta de nombres y árbitros para este tipo de partidos", concluyó el ex réferi.