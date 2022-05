La Universidad de Chile no cerró de la mejor manera su primera rueda en el Campeonato Nacional 2022. Los Azules cayeron en su visita a Cobresal por la cuenta mínima y no dejaron sensaciones futbolísticas muy gratas en el Estadio El Cobre del norte de nuestro país.

Tras la caída de la U, un histórico del conjunto Universitario como lo es Horacio Rivas dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue esta derrota ante el conjunto adiestrado por Gustavo Huerta, en donde partió indicando que la mentalidad de los jugadores es algo que debe mejorar pensando con la llegada del nuevo DT.

“Son cosas que hay que corregir, le puede pasar a Miranda, le va pasar al técnico nuevo, que creo que una de las cosas que tiene que potenciar es justamente es la mentalidad de los jugadores. Yo creo que a este plantel si hay una cosa que los pueda salvar a todos es que ellos se empapen de lo que es la U”, inició expresando Rivas.

El ‘Care Pato’ indicó que la U no solamente está al debe en lo futbolístico, sino que también considera que los jugadores del Romántico Viajero no tienen una gran adhesión ante sus hinchas, lo cual para Rivas es algo esencial y señaló también, que deben demostrar más pachorra dentro de la cancha.

La U cayó en su visita a Cobresal | Foto: Agencia Uno

“Si ellos tienen la posibilidad de empaparse de lo que es la U en este corto tiempo, yo creo que eso les puede dar un salto cuantitativo dentro de no solo lo que es el Campeonato, sino que ganarse a la gente. Ellos sienten que hay una necesidad de que ellos muestren hoy día la cualidad que tiene el futbolística no solo la técnica, si no que tienen que mostrar la otra cualidad, la que en este club le gusta a la gente”, aseveró el ex jugador.

Finalmente, Rivas hace énfasis claro en que la mejor solución para poder salir de este pozo en el que se encuentra la Universidad de Chile es que los jugadores se empapen de lo que es la institución que defienden y que en sus manos está la opción de poder dar ese salto.

“Es un paso gigantesco que tiene que pueden dar a la hora de empaparse de lo que es la historia y cambiar la imagen que tienen ellos como plantel, todo el mundo habla o dice que es un plantel muy endeble, mal conformado, que no es un equipo competitivo. Ya po, que sean ellos responsables, ellos tienen la pelota, tienen el sarten para demostrar totalmente lo contrario y si son capaces, yo creo que pueden dar un paso gigante, es la mejor indicación que se le puede dar a un jugador de la U es eso”, cerró.