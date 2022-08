Jaime García le manda un recado a Gustavo Quinteros tras la victoria en Copa Chile: "Yo nunca he salido a hablar si me faltan jugadores o no me faltan refuerzos"

Siguen las repercusiones tras la dura derrota de Colo Colo ante Ñublense por 2 a 1 por los octavos de final de Copa Chile. El resultado caló hondo en Gustavo Quinteros y los jugadores albos, quienes post compromiso si bien se mostraron ofuscados, no dieron la llave por cerrada.

“Ellos fueron más precisos, aprovecharon los errores donde no marcamos bien en segundas pelotas. Pero por juego Colo Colo mereció más, fue más", fue una de las frases del entrenador argentino nacionalizado boliviano que no cayeron tan bien en el elenco comandado por Jaime García.

El propio adiestrador chillanejo contestó el llamado de Al Aire Libre de Cooperativa y analizó lo que aconteció en el Estadio Nelson Oyarzún y se tomó un minuto para responderle a Quinteros.

"Fue un partido difícil, donde obviamente Colo Colo jugó bien, nos tapó los espacios. Creo que nosotros también lo hicimos ver mal a momento, no comparto que fueron dos llegadas, no sé si fue de igual a igual pero tuvimos pasajes buenos del partido, pero también estás jugando con el mejor equipo de este año entonces como todos se excusan, yo también lo podría hacer pero no lo hago", recalcó el estratega del elenco chillanejo.

Ñublense madrugó al Cacique y le pegó primero en Copa Chile | Foto: Agencia Uno

Agregando que "las planillas son totalmente distintas, con tres o cuatro jugadores de ellos yo trato de poder equilibrar mi equipo, con la gente lesionada, con la gente que me falta, tengo que ir viendo lo que puedo ir poniendo y rotando lo que más puedo".

Para finalizar, García se refirió a la buena racha que tiene ante el Cacique, donde Quinteros nunca ha vencido a su Ñublense con este al mando. "Colo Colo propone, te sale a jugar y te genera espacios, hemos estudiado mucho eso. Nosotros hemos perdido, pero nunca he salido a hablar si me faltan jugadores o no me faltan refuerzos.Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando o empatando, no he tenido muchas variantes en el juego pero uno va tomando precauciones por diversos factores, no tengo tanta rotación de jugadores somos un grupo corto, pero ellos (Colo Colo) tienen que tomar un protagonismo por lo que es la plantilla y por donde van en el Campeonato Nacional", sentenció.