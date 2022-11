Universidad Católica se alista para lo que será su último encuentro de la presente temporada, en donde los dirigidos por Ariel Holan buscarán el triunfo ante Deportes Antofagasta, para así asegurar su cupo a la Copa Sudamericana, en lo que ha sido una semana compleja tras las partidas de José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro y Luciano Aued.

Ante esta partida de pesos pesados dentro del a plantilla de la UC, el ex jugador Jean Beausejour comentó en el programa ‘F Show’ de ESPN sobre lo que será esta época de renovación en el conjunto ‘Cruzado’, el cual el Bicampeón de América señala que será algo muy complicado de llevar.

“A Católica se le viene una de las reestructuraciones más difíciles de encaminar que ha tenido en los últimos años, me remonto a lo que paso en su momento que pasó ese período de sequía de títulos hasta que lo consiguió con Mario Salas, es algo muy parecido”, partió señalando Beausejour.

Profundizando en aquello, el ‘Bose’ es enfático en explicar de que la partida de estos referentes es algo con lo que cuesta mucho lidiar, ya que el camarín queda sin esos máximos personajes que llevan a un equipo a sobreponerse en malo momentos y de cierta manera, quitan presión a la plantilla en momentos puntuales.

“No solo se te van referentes futbolísticos, se te van líderes de camarín, que mantenían la armonía, que mantenían al grupo en momentos difíciles, que no tenían problema alguno en asumir las derrotas. Eso es importante, cuando los grandes asumen las derrotas, los más jóvenes tienen esa capacidad y soltura para salir a jugar con no tanta presión”, apuntó en ESPN.

Finalmente, Beausejour detalla en que sin duda este proceso a la Universidad Católica le costará poder afrontarlo, por sobre todo en conseguir al próximo líder del camarín, en el que perfila a Alfonso Parot de momento, pero que como grupo a nivel general deberán suplir estas ausencias.

“Desde ese punto de vista, va a ser una reestructuración muy difícil, pero que la va tener que solventar a nivel de grupo, en este preciso momento en el que la UC puede que carezca de líderes, van a quedar los Parot y alguno que se me olvide, pero el grupo tendrá que solventar eso”, cerró.