Jean Beausejour le pone presión a la U y a la Católica en Copa Chile: “Para Colo Colo no importa. Para los otros es Champions League”

Mientras el Campeonato Nacional está en receso y los diferentes equipos se comienzan a potenciar de cara a la segunda parte del fútbol chileno, ya se le dio el vamos a la Copa Chile y los distintos equipos del fútbol chileno se juegan el todo por el todo por obtener el tan ansiado título.

Primero, Colo Colo hará su debut ante Deportes Temuco en el Estadio Monumental, mientras que la Universidad de Chile hará lo propio ante General Velásquez. Por otra parte, el equipo dirigido por Ariel Holan iniciará su camino ante Unión San Felipe en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

El bicampeón con la Selección Chilena de la Copa América y actual panelista de ESPN, Jean Beausejour, recalcó la importancia de obtener el título de la Copa Chile para algunos equipos.

"Para la U no puede ser un laboratorio la Copa Chile, salvo para Colo Colo que si llega ganar la Copa Chile y no llega a ganar el Campeonato Nacional, ese no es el objetivo del año, sería un premio consuelo. Con todo el respeto que merece la Copa Chile, para Colo Colo ya fue. En cambio, para todos los demás equipos es la Champions League"

Los equipos comienzan su participación en la tercera fase de la Copa Chile | Foto: Agencia Uno

"Si la llega a ganar Católica no te digo que salve el año, pero es un objetivo demasiado importante para revitalizarse, y para la U ni hablar, ganarla sería un exitazo", cerró.

Recordar que el campeón tendrá el derecho a participar en la Copa Conmebol Libertadores 2023 como "Chile 4" y disputará la Supercopa de Chile 2023, ante el campeón del torneo de la Primera División 2022.