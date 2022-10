Jean Pierre Bonvallet felicita a Universidad de Chile y le pega feroz palo a Universidad Católica: "Tienen buena mentalidad, se ven que están con buena unión de grupo y al menos corren y meten no como la UC"

Universidad de Chile logró un empate trascendental en los cuartos de final de la Copa Chile, resultado con el cual terminaron eliminando a Universidad Católica de la competición, por lo que ahora los dirigidos por Sebastián Miranda deberán enfrentar a Unión Española en la semifinal.

Una de las figuras de la llave fue Cristián "Chorri" Palacios, quien anotó los tres goles del Romántico Viajero y desató la euforia de miles de hinchas azules a lo largo de nuestro país.

Uno que alzó la voz fue Jean Pierre Bonvallet, youtuber e hijo de Eduardo Bonvallet, quien analizó en el programa de Youtube “En la cancha con Bonvallet lo que fue la clasificación de los azules ante los cruzados.

"Bien por Universidad de Chile porque ya están lejos del descenso y si ganan la Copa Chile pueden clasificar a las copas internacionales", dijo en el arranque el histriónico comentarista.

Los azules no dieron ninguna pelota por perdida | Foto: Agencia Uno

"La U tiene buena mentalidad y se ven que están con buena unión de grupo y al menos corren y meten no como Universidad Católica", remarcó.

"Los jugadores de la UC no corrieron, no metieron. Por otro lado, la U fue ordenada, con un Ronnie Fernández trabajador pero que no la toca mucho, pero con un Cristián Palacios que prendió", concluyó.