El ahora ex atacante de los azules que está en el Cosenza de Italia, se refirió a la derrota de la U en el Superclásico y analizó la tan criticada conformación del plantel universitario por parte de Luis Roggiero.

Universidad de Chile está teniendo un inicio de temporada casi tan malo como el final de la pasada, en donde estuvo a escasos minutos de bajar, por segunda vez en su rica historia, a la segunda categoría del fútbol chileno.

Los problemas en la conformación del plantel que hoy por hoy dirige Santiago Escobar son evidentes y han quedado expuestos en las primeras cinco fechas, en donde acumulan dos triunfos y tres derrotas de manera consecutiva, con caída por goleada en el Superclásico incluida.

Uno que la rompió en los dos años que estuvo con los azules fue Joaquín Larrivey, quien hoy desempeña funciones en el Cosenza de la Serie B de Italia. A la distancia, conversó con Deportes en Agricultura sobre la caída en el Superclásico de los laicos ante el Cacique y abordó la conformación del plantel azul.

“Tristeza porque la expectativa que genera ese partido es el más esperado del año. Todavía me acuerdo cuando he tenido varias charlas con hinchas que preferían ganar ese partido a salir campeón y yo creo que lo que más tristeza da es no haber podido competir, porque a los 15 minutos ya se te derrumbe todo es duro”

Larrivey, después abordó el bullado tema de la conformación del plantel azul, asegurand que “El problema que tiene en este momento la U es cuando se traen tantos jugadores nuevos, la conformación del equipo. No se hace de la noche a la mañana. Puede pasar, pero es lo menos probable”, aseguró.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “En Rayo (Vallecano) me pasó que llegaron 20 jugadores nuevos y nos costó seis meses encontrarnos como equipo. La U me parece que, siendo una institución tan grande, es difícil decirle a la gente ‘tranquilos que los resultados van a llegar’. Ojalá logren conformar un equipo que pueda pelear el torneo o puestos de copas internacionales”.

En el cierre y en el contexto de su salida de la U, ‘Larri’ fue consultado sobre si Luis Roggiero está capacitado para estar en la U y señaló: “No puedo dar un veredicto si es capacitado o no, si está ahí por algo es, nadie cae en un lugar tan importante de casualidad”.