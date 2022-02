Joaquín Montecinos fue una de las gratas sorpresas en las diversas nóminas de la Selección Chilena de cara a las Eliminatorias Sudamericanas. Sus buenas actuaciones en Audax Italiano le valieron para dar el salto al Xolos de Tijuana de la Liga MX, donde espera seguir sumando minutos

El ex ariete del conjunto itálico ha podido decir presente en tres partidos con la camiseta del elenco mexicano y este viernes podría ver acción cuando reciban la visita del Atlas, el actual campeón del futbol mexicano.

En la antesala del trascendental compromiso, el "Joaco" se tomó un momento para conversar con el medio deportivo Redgol acerca de lo que se le viene en México y sobre la Selección Chilena.

"Me estoy preparando para estar al mil por ciento cada vez que me toque. Obviamente estoy ansioso por las dos finales que se nos vienen, pero creo que ahora lo más importante es que me enfoque en mi club", afirmó el veloz delantero nacional.

"Debo hacer bien las cosas, porque de aquí saldrá la chance para estar en la selección. Estoy con muchas ganas y energía, pretendo seguir aportando con mi granito de arena y sería maravilloso estar en una nueva nómina", agregó Montecinos.

Finalmente, tuvo palabras para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas y las posibilidades de la Roja de llegar al Mundial de Qatar. "Vamos a pelear hasta el final, como sea. Con calculadora o no, da lo mismo. Hay que pelear hasta el final, quedar con la frente en alto y lógicamente que todos queremos que ir al Mundial", sentenció.