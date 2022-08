Universidad de Chile cayó sin justificación contra Universidad Católica y los fantasmas comienzan nuevamente a asomar sobre el tema del descenso, pues los azules quedaron bastante comprometidos en la tabla de posiciones.

Luego del compromiso, Johnny Herrera se refirió en Todos Somos Técnicos a la dolorosa caída del Romántico Viajero, yéndose en picada contra el técnico Diego López. El ex portero sostuvo que toda la semana se habló de las preocupaciones que debía tener con las individualidades de la UC.

"Increíble, pero cierto. Nos aburrimos de analizar a Católica y por donde atacaba y cuál era su fuerte, nos aburrimos de decir que Isla iba a pasar ocho mil veces y lo hizo día con dos pases gol", dijo Johnny.

"Nos aburrimos de decir que el que tenía que llegar a defender al centro del área debía ser un volante de contención y calcado el primer gol. Que uno de los jugadores más desequilibrantes sería Pinares y lo hizo, una asistencia y un gol”, agregó Samurai.

Los azules cayeron 3-0 ante la UC y se hunden en la tabla | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que Herrera no le perdona a López la no inclución de Darío Osorio desde el arranque. Algo que en el mencionado programa también comentó el ex meta y que no podía creer.

“Redundamos tanto en algo tan lógico, que ahí uno no se explica qué es lo que le pasa en la cabeza a los técnicos, porque nosotros comentábamos y todo el mundo sabe de la forma que juega Católica, también todos sabemos que Osorio era el jugador más desequilibrante que tiene Universidad de Chile", explicó.

Y puso un particular con Diego Maradona y la Selección Argentina. "Que cambie el esquema completo por tratar de taparle la banda a Católica, de alguna forma se entiende, pero literal es como si la Argentina de Maradona lo dejará afuera, guardando las proporciones obviamente y porque necesitaba cubrir un aspecto defensivo u ofensivo de tu rival.”, justificó el hoy panelista.

En eso, siguió en la línea de la no titularidad de la 'Joya Azul'. Además, también se fue en contra del planteamiento que utilizó el estratega uruguayo y enfatizó que puso dos líneas de cuatro a defender.

“Es algo absurdo dejar afuera a tu mejor jugador, al más desequilibrante, al que hace goles y también el planteamiento que ocupo deja mucho que desear. Fueron prácticamente dos líneas de cuatro, donde los mejores jugadores de la U los mandó a defender y no hacer lo que mejor hacen que es crear”

La U se complica en el torneo | Foto: Agencia UNO

En relación a lo anteriormente planteado, puso de ejemplo a Lucas Assadi y donde Herrera cree que se vio bastante incómodo y perdido, algo que para él no es la única ocasión en la que ocurre.

“A Lucas Assadi lo mandó a una banda, lejos del área, lejos del arco prácticamente perdido y preocupado de cualquier cosa y menos de crear que es su fuerte. Entonces, cuando hay tanta incerteza en un plantel, da mucho que desea y del planteamiento del profesor López porque no es primera vez", manifestó.

Y puso el ejemplo de Colo Colo y Cobresal por Copa Chile. “Con Colo Colo sacó a Israel Poblete cuando faltaba media hora y era el mejor jugador que tenía en su minuto la U, ahora me tocó ir verlo a la cancha ante Cobresal e hizo los cinco cambios cuando faltaba media hora para que terminara el partido", apeló el ex arquero.

"Cualquier persona que se está iniciando en el fútbol sabe que no puedes gastar todos tus cambios, más cuando van quedan 30 minutos y se terminó fundiendo Osorio en el partido. Hay muchas cosas que cuestan explicarse y de verdad no le tengo una pronta explicación", cerró.