El momento de la Universidad de Chile parece no tener una mejoría dentro del Campeonato Nacional, en donde en esta jornada los Azules cayeron por 3-0 ante la Universidad Católica en el Estadio Nacional y profundizaron su complicación con la parte baja de la tabla de posiciones.

Tras finalizar el encuentro, el estratega del Romántico Viajero, Diego López habló con los medios de comunicación y dejó sus reflexiones a lo que fue esta dura caída de su equipo ante los Cruzados, indicando que se siente con la esperanza en que saldrán adelante.

"Me siento con la energía. Nosotros estamos recomponiendo y rearmando con los jugadores que están afuera. Hoy vimos a Domínguez, a Casanova, son jugadores importantes. Uno ve el día a día y trabajan fuerte y bien, es difícil que lo diga, pero es así. No soy necio para quedarme porque sí, pero creo en lo que estamos haciendo y que vamos a salir adelante", partió señalando López.

Una de las decisiones que causó sorpresa dentro de la alienación del estratega uruguayo para este encuentro, fue la no inclusión en la oncena titular de una de sus figuras, Darío Osorio, en donde se anduvo mosqueando a la hora de responder por esta determinación.

Diego López vive un mal momento con la U en el torneo | Foto: Agencia Uno

"Son elecciones que hacemos los entrenadores. Vi mejor en la semana que los que entraron lo hicieron mejor. También quisimos que entrara a cambiar el partido, pero a veces resulta y a veces no. No hace falta que diga que la responsabilidad es mía. No pasó nada raro. Lo otro lo respondí ayer (viernes), hablamos con el presidente que no se iba a vender. Somos personas grandes, ayer lo dije y hoy me preguntas de nuevo. Qué cambia en 24 horas", explicó a esta pregunta.

El uruguayo fue consultado por los incidentes ocurridos finalizado al encuentro, confesando en que no vio exactamente que fue lo que ocurrió y aprovechó de dejarle un potente mensaje a la hinchada de la U para este cierre de campaña.

"Que se manifiesten está bien, lo otro no lo vi. Juntos saldremos de esto, no debemos separarnos. Yo vi a una hinchada apoyando y que se manifiesten pacíficamente está bien. Debemos demostrarnos a nosotros que salimos juntos, ser fuertes y salir lo más rápidamente posible. Nadie sale solo. Algo que no vi no puedo decirlo. Civilizadamente está bien que se manifieste y de la otra forma no está bien”, profundizó el estratega.

ver también Díaz se lanza con todo en contra de la directiva de la U y pide que dejen su cargo

Finalmente, López tuvo palabras para lo que le dejó el partido ante la UC desde lo táctico, revelando en que fue superado por su rival y explicó el porque la inclusión de Israel Poblete en apoyo de José Castro por la banda derecha.

“Jugamos contra un equipo que demostró ser superior. El primer y tercer gol fueron errores que no debemos cometer en esta situación. Ellos tienen calidad y podían encontrar espacios, como lo hicieron. Sabíamos que el fuerte de ellos es por la derecha. El primer gol de ellos fue por ahí, pero la pelota la teníamos nosotros, nos equivocamos. Por eso pusimos a Israel Poblete, para que apoyara a José Castro. El tercer gol también fue una acumulación de errores. Nosotros ayudamos en los goles", cerró.