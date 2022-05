El ex portero de Universidad de Chile se refirió a la opción de que el uruguayo Diego López dirija a la U, medida que no le gustó y clamó para que Ronald Fuentes asuma el primer equipo por sus pergaminos y por conocer al club 'al revés y al derecho'.

Universidad de Chile aún no ha podido dar con un técnico que se haga cargo del primer equipo tras la salida del colombiano Santiago Escobar, pese a la incansable lista de nombres que han surgido para adueñarse del puesto para dirigir al plantel de honor.

Nombres como Beñat San José, Eduardo Berizzo y el uruguayo Diego López son los que han sonado con más fuerza para asumir la responsabilidad de devolver a la U al lugar en donde siempre tuvo que estar y nunca debió haber salido.

Fue precisamente el nombre del uruguayo Diego López el que despertó la respuesta de Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, mostrándose contrario a una posible llegada del oriental y pidiendo a gritos a uno que conoce bien de cerca de la U.

¿Debería llegar Diego López a la U? Herrera responde: “No, tajante no. Porque ponte tú que lleguen a acuerdo la próxima semana, llega la subsiguiente y dice ‘¿qué jugadores traigo? Cómo él va dictaminar a qué jugadores traer, cuáles son las falencias de este plantel, qué le falta a este plantel. ¿Quién en este minuto lo podría asesorar? Manuel Mayo. ¿Sabe de fútbol? No tengo idea, pero la impresión que me da es que es muy poco”.

Johnny quiere a Ronald en la banca azul. | Foto: Agencia UNO

El ex portero aconsejó sobre qué debe hacer el conjunto azul, diciendo que “Lo que tiene que hacer Universidad de Chile, para mí, es que llegue Ronald Fuentes. No busquen más, dejen de mirar para el lado, no busquen más proyectos utópicos porque eso no existe, son los sueños de cualquiera de dibujar dibujitos -valga la redundancia- y somos todos campeones”.

“Este plantel necesita otra cosa, necesita alguien que conozca a estos cabros. Ronald dirigió también a Palacios y Aránguiz, conoce al club al revés y al derecho; campeón como futbolista y como gerente técnico con una pega muy buena. Dejemos de mirar para el lado y miremos para dentro también, para qué complicarse tanto, está ahí”, complemento el ídolo azul.

Pese a lo que pase este sábado, donde Universidad de Chile visitará a Everton de Viña del Mar en la ciudad jardín con el interino Sebastián Miranda a la cabeza, en Azul Azul ya decidieron que llegará un técnico ‘titular’, por lo que la permanencia del ex Unión Española al mando del equipo no está considerada en un futuro cercano.