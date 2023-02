La pérdida de protagonismo que ha tenido Lucas Assadi en Universidad de Chile fue explicada por Mauricio Pellegrino, aunque Johnny Herrera no le compró mucho los argumentos del DT azul.

Johnny Herrera no le compra mucho a Pellegrino y sus motivos para prescindir de Assadi: "Me cuesta creer que haya puesto una mala cara"

La temporada 2023 se veía como el momento ideal para que Lucas Assadi confirmara todas las luces con las que brilló en el 2022 bajo el mandato de Mauricio Pellegrino, pero el talentoso volante de los universitarios se encontró con otra realidad.

Bajo el alero del ex DT de Vélez Sarsfield, Assadi solo ha ingresado en dos segundos tiempos y en el último partido contra O’Higgins ni ingresó, situación por la cual Pellegrino fue consultado en conferencia de prensa y respondió dejando entrever que aún le falta a la promesa azul.

“Pocas veces he visto un técnico que declare tan bien como Pellegrino, sin libreto, sin ese discurso relativamente correcto. Para él era más fácil decir que lo estaba evaluando, que va tener su oportunidad y tendrá más minutos”, comenzó halagando al DT Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Assadi no ha tenido mayor consideración con Pellegrino. | Foto: Agencia UNO

“Yendo al tema de Lucas Assadi, me cuesta creer que Lucas Assadi haya puesto una mala cara, que no haya querido entrenar a su máximo nivel porque es un chico que está empezando y cuando están empezando normalmente se quieren comer la cancha y están con todas las ganas” dijo.

Johnny simplemente no puede creer que un talento como Assadi no sea utilizado por los motivos que esgrimió Pellegrino: “Me cuesta entender que por un tema de actitud como él lo deja entrever no tenga más minutos en cancha Lucas Assadi”.

“Cuando lo pusieron por la banda el año pasado la recorrió, hizo el desgaste. Osorio marcaba más que Morales, Huerta lo mismo y de una u otra forma uno lo evalúa por la parte ofensiva. Entiendo al técnico que le va pedir desgaste y compromiso defensivo, pero es mejor tenerlo fresco para el ataque que defendiendo. Es tener las funciones claras”, remató.