Santiago Wanderers confirmó su descenso el pasado martes ante Curicó Unido. Los porteños cayeron ante los curicanos por 3-0 en Valparaíso y terminaron por sentenciar su futuro en la categoría. Aunque el equipo de la quinta región envió al campo de juego juveniles, dejando a varios referentes descartados.

Reinaldo Sánchez, máximo accionista del club, llegó para comenzar una reestructuración y una de esas es comenzar a trabajar en las divisiones inferiores para subir jugadores al primer equipo. Ahora, ya están en el 'plan retorno' para la próxima temporada.

Johnny Herrera, comentó lo ocurrido en Playa Ancha y arremetió con todo ante Sánchez en el programa Todos Somos Técnicos. "Esto es patético, lo que hace Reinaldo Sánchez es patético. Terminas condicionando un campeonato, terminas compitiendo de forma no leal y condicionando a otros equipos que están peleando con Curicó", dijo.

"Él declaró de que estaba arrepentido de no haber echado a Viana y no sé a quién más, entonces por qué no lo hizo apenas llegó y pones esas condiciones para todos. Por último que saque al equipo, si el gallo se cree el dueño del equipo o patrón de fundo, que saque al equipo de competencia", cerró el ex portero.

Ahora, Wanderers debe disputar los últimos tres partidos que le quedan antes de su retorno a Primera B. Primer será ante Huachipato, luego Audax Italiano y por último, Deportes La Serena.