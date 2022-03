El histórico jugador del archirrival de la UC tuvo palabras para el momento por el que pasan los cruzados, en donde acumulan tres derrotas consecutivas y el portero asegura que la razón es que ya no hay sorpresa y se volvió un equipo predecible.

Universidad Católica está pasando, probablemente, su peor momento en los últimos cuatro años. El conjunto dirigido por el argentino Cristián Paulucci cayó ante Everton el fin de semana pasado y, con esa derrota, acumula tres de manera consecutiva en el Campeonato Nacional 2022.

Johnny Herrera, histórico ex portero de Universidad de Chile y ahora comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, se refirió al mal momento de los cruzados en el programa, en donde detectó las falencias del equipo y el por qué ya no logra imponerse a sus rivales.

“No es fácil que te falten los dos centrales titulares a los dos que normalmente llegaron a reemplazar. Partiendo de la base de un pilar fundamental como lo es darle a tu equipo tranquilidad de atrás para adelante y de la mitad hacia arriba”, aseguró en primera instancia Johnny.

Bajo esa misma línea, agregó diciendo que “Los que más desequilibraban era Aued con sus rompimientos hacia el área; siempre estaba con uno fijo y él desequilibraba y hacía goles. El desequilibrio que marcaba Puch, que hoy no está y cuando le tocaba entrar lo hacía bien”.

“La UC es campeón porque se mejoró Puch y empezó a jugar de nuevo Aued. Hoy por hoy no están y se nota en la estructura de la Universidad Católica, no está la parte defensiva que son los de los últimos tres años, falta Aued y falta Puch que era el desequilibrio y los refuerzos no han sido lo que se esperaban y tampoco trajeron titulares para desequilibrar”, añadió.

Herrera se guardó la artillería pesada para el final, asegurando que Universidad Católica “Se volvió un equipo plano, normal, predecible y sin sorpresas. Ya le tomaron la mano y van a jugarle de igual a igual y hasta Everton le terminó ganando con un jugador menos”, remató.