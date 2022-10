Se comienza a dar por finalizada una nueva temporada del fútbol chileno y la danza de fichajes empieza a rondar en los distintos clubes, los cuales algunos deberán afrontar Copa Chile, Campeonato Nacional y Copa Libertadores.

Uno que intentará llegar al torneo más importante de clubes de Sudamérica es la Universidad de Chile, quien tendría su primer abrochado como refuerzo para el 2023: Juan Pablo Gómez, figura del sorprendente Curicó Unido.

Pero los azules no serían los únicos interesados por la incorporación del lateral de 31 años, esto porque el periodista Jorge "Coke" Hevia lanzó una verdadera bomba en Pauta de Juego que dejó a los hinchas azules atónitos.

"Hay una diferencia, dio la vuelta larga y todo y nunca ha andado mal, se formó en equipo grande. Esto te garantiza...No, puede ser un desastre pero para ir sumarle variantes pensando que puede mandar a Navarrete a préstamo. El que me preocupa es Navarrete porque si está Gómez va a jugar siempre y ¿Andía de reserva? Me parece mucho, a menos que tengan pensado otra cosa", afirmó sobre la posibilidad de ver al ex Unión Española con la camiseta del Romántico Viajero.

El Cacique podría entrar en la lucha por el lateral del cuadro tortero | Foto: Agencia Uno

"Atento al otro lado porque Óscar Opazo tiene que renovar y si se va la U y Colo Colo van a pelearse a Gómez, esto es seguro y es información", remarcó el comunicador.

ver también Figura de Curicó Unido tendría todo listo para ser el primer refuerzo de la U para el 2023

Recordar que Gómez ha sido uno de los puntos altos en la campaña del elenco de la Séptima Región, donde ha disputado 23 partidos, ha convertido un gol y ha dado cuatro asistencias.